Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Главният прокурор поиска имунитета на депутат на Пеевски

Димитър Аврамов е осъден на втора инстанция за търговия с влияние и подкуп, но делото му пред ВКС е спряно

Днес, 11:52
Димитър Аврамов (крайният вдясно) с лидера си Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.
БГНЕС архив
Димитър Аврамов (крайният вдясно) с лидера си Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов. Това е станало по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Аврамов е депутат от ДПС, чийто лидер Делян Пеевски е санкциониран  от САЩ по закона "Магнитски". Депутатът на Пеевски е шампион по искане на депутатския му имунитет от главни прокурори през последните години. В този период имунитета му е искан и от Иван Гешев, и от Борислав Сарафов, и сега от Ваня Стефанова.

Сегашното искане е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена  присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Аврамов е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление за търговия с влияние и подкуп. 

Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Аврамов е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, разясняват от прокуратурата.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Димитър Аврамов е с едногодишна условна присъда с три години изпитателен срок след две съдебни инстанции.

Според прокуратурата народният представител няколко пъти е поискал 220 000 лв. и право на ползване на земеделски земи, като приел сумата от 100 000 лв., за да упражни противозаконно влияние над длъжностно лице - директора на областната дирекция "Земеделие" и РУП-МВР в Монтана. 

Основен свидетел по наказателното дело срещу Аврамов беше земеделецът Светослав Илчовски, който по време на заседанието на временната комисия по ревизията в 45-тия парламент, разказа за оказван сериозен натиск от хора в ГЕРБ върху бизнеса му. 

Димитър Аврамов, който е бивш депутат от ГЕРБ и настоящ от ДПС, беше арестуван по обвинения за търговия с влияние през 2012 г.  

През 2016 г. Софийският градски съд оправда Аврамов, но година по-късно Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и върна делото на първата инстанция поради съществени нарушения. През 2017 г. Аврамов отново влезе в Народното събрание, но този път от листите на ДПС. През 2018 г. пък стана ясно, че делото срещу него е отново в прокуратурата, този път в специализираната. После обвинителният акт срещу Аврамов влезе в Специализирания наказателен съд.

След закриването на специализирания съд, разглеждането на наказателното производство продължи в Софийския градски съд.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Димитър Аврамов, Ваня Стефанова, депутатски имунитет

Още новини по темата

Демерджиев пита защо дело за милиони стои на трупчета
12 Авг. 2026

Шишков и правосъдният министър се озоваха в кабинета на главния прокурор
30 Юли 2026

Главната прокурорка поиска първи имунитет на депутат от "Възраждане"
11 Юни 2026

Ще взриви ли Ваня Стефанова омертата в прокуратурата?
08 Юни 2026

Прокурорската колегия на ВСС се опъна на и.ф. главен прокурор
07 Юни 2026

Екимджиев: ВКС да направи радикален реподбор по върховете на системата
23 Апр. 2026

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор
22 Апр. 2026

Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция
08 Ноем. 2025

Изоставил Доган депутат се отказа от имунитета си
03 Септ. 2025

Прокуратурата се препъна на старта на дело срещу депутат на Борисов
30 Юли 2025

С процедурни номера НС спаси имунитетите на "Възраждане"
11 Юни 2025

ГЕРБ, ИТН, ДПС-ДПС и МЕЧ спасиха имунитетите на "Възраждане"
05 Юни 2025

Мнозинството в НС и този път спаси имунитетите на "Възраждане"
21 Май 2025

Шестима депутати отърваха имунитетите си
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ