Главният прокурор поиска имунитета на депутат на Пеевски

БГНЕС архив Димитър Аврамов (крайният вдясно) с лидера си Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов. Това е станало по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Аврамов е депутат от ДПС, чийто лидер Делян Пеевски е санкциониран от САЩ по закона "Магнитски". Депутатът на Пеевски е шампион по искане на депутатския му имунитет от главни прокурори през последните години. В този период имунитета му е искан и от Иван Гешев, и от Борислав Сарафов, и сега от Ваня Стефанова.

Сегашното искане е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Аврамов е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление за търговия с влияние и подкуп.

Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Аврамов е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, разясняват от прокуратурата.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Димитър Аврамов е с едногодишна условна присъда с три години изпитателен срок след две съдебни инстанции.

Според прокуратурата народният представител няколко пъти е поискал 220 000 лв. и право на ползване на земеделски земи, като приел сумата от 100 000 лв., за да упражни противозаконно влияние над длъжностно лице - директора на областната дирекция "Земеделие" и РУП-МВР в Монтана.

Основен свидетел по наказателното дело срещу Аврамов беше земеделецът Светослав Илчовски, който по време на заседанието на временната комисия по ревизията в 45-тия парламент, разказа за оказван сериозен натиск от хора в ГЕРБ върху бизнеса му.

Димитър Аврамов, който е бивш депутат от ГЕРБ и настоящ от ДПС, беше арестуван по обвинения за търговия с влияние през 2012 г.

През 2016 г. Софийският градски съд оправда Аврамов, но година по-късно Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и върна делото на първата инстанция поради съществени нарушения. През 2017 г. Аврамов отново влезе в Народното събрание, но този път от листите на ДПС. През 2018 г. пък стана ясно, че делото срещу него е отново в прокуратурата, този път в специализираната. После обвинителният акт срещу Аврамов влезе в Специализирания наказателен съд.

След закриването на специализирания съд, разглеждането на наказателното производство продължи в Софийския градски съд.