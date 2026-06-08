Ще взриви ли Ваня Стефанова омертата в прокуратурата?

Гледах "ексклузивното" интервю на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова по БНТ. Възмутително и обидно! Но не защото Ваня Стефанова си позволява да се представя за нещо различно от женския образ на Борислав Сарафов и Иван Гешев. А защото магистратурата и обществото забравят бързо.

Обидно е да се остави прокурор, който повече от десетилетие е част от добре сработения механизъм за институционално "опраскване" и "изпиране", според конкретния престъпен интерес, безкритично да се представя в образ на изтънчена дама с нежен и балансиран подход към безобразието, в което е превърната съдебната система.

Призивът за "възстановяване на доверието" звучи като подкана

да забравим, че тя не е външен наблюдател на приватизацията на прокуратурата

и превръщането ѝ в частна корпорация за рекет чрез компроматна информация.

Тя е част от висшето ръководство на системата от години.

Преди да стане заместник на Борислав Сарафов и впоследствие изпълняващ функциите главен прокурор, от януари 2020 г. Ваня Стефанова ръководи отдел 01 "Специализиран" във Върховната касационна прокуратура - едно от най-чувствителните и влиятелни звена в държавното обвинение. Преди това е заместник-председател на ДАНС.

Разследванията за "Осемте джуджета", "Нотариуса", изборните престъпления, както и всички обществено значими дела са били под нейното методическо наблюдение в качеството ѝ на ръководител на специализирания отдел.

Тя много добре знае кои от магистратите са намесени в търговията с правосъдие,

но е мълчала и ще продължи да помага на омертата.

Стефанова е изключително информиран магистрат точно заради отдел "Специализиран". Там се наблюдават едни от най-ключовите дела - за корупция и срещу магистрати. Неведнъж публично съм коментирала злоупотребата с информация, придобита със специални разузнавателни средства за постигане на нелегитимни цели. Наскоро беше публикуван анализ на Българския хелзински комитет, който показва, че само за 10 години са издадени 251 разрешения за таен контрол върху магистрати.

Тази чувствителна информация е известна на прокуратурата, но няма наказателно преследване на замесени в неправомерни дейности магистрати. Затова смятам, че аферите на Нотариуса и на "джуджетата", както и други корупционни практики, развиващи се на системно равнище в съдебната система, не са непознати за Ваня Стефанова като механизъм на действие и като доказателствен материал, който съществува в различни институции.

Тя има достатъчно време да покаже дали е готова институционално да позволи прокуратурата да разплете тези добре заплетени мрежи и гордиеви възли и да започне преследване и осветяване на замесените лица. Причината да бъда остра в коментара си и да припомня нейната биография е, че

тя омаловажи деятелността на вече убития Мартин Божанов - Нотариуса

и неговите съучастници, като ги ограничи само до конвенционалната престъпност на имотните измами, пропускайки това, което самата прокуратура е разследвала - организирана престъпна група за оказване на натиск и влияние върху съдии, включително с данни, че групата на Нотариуса се е ползвала от /цитирам от постановление на прокуратурата/ "прокурорски чадър" с вероятен основен покровител Иван Гешев. В постановление на самата прокуратура, което е на сайта на "Извън ефир"- разследването за дейността на Петро Петров - Еврото, чийто офис е бил в ресторанта "Осемте джуджета", също се говори за търговия с влияние, уреждане на дела, включително принуда и шантаж.

В това постановление, което е близо 60 страници, се съдържат изключително скандални факти, които прокуратурата е приела за установени, но въпреки това няма никакви последици. Прокурорът Йордан Петров например приема, че сред посетителите на ресторант "Осемте джуджета", за които има доказателства, че са били в близки отношения с Еврото и с неговата жена Любена Петрова, е Емилия Русинова. След тези констатации на прокуратурата Емилия Русинова беше избрана за градския прокурор на София. Тя е един от честите посетители, незнайно въз основа на какви доказателствени източници. Но прокурорът Йордан Петров приема, че тя е влизала в сепарето. Това е сепарето, което ние видяхме, когато трябваше да бъде ударена европейската прокурорка Теодора Георгиева. Но там Русинова разговаряла с Еврото на философски теми, според прокуратурата.

Също така прокуратурата приема, че сред честите посетители са били апелативният прокурор Радослав Димов, вече покоен, и съпругата му Божидара Ганева, към онзи момент заместник на градския прокурор. Невена Зартова също е посещавала Петьо Петров - Еврото в сепарето, а към онзи момент тя е районен прокурор на София.

Иван Гешев е посещавал "Осемте джуджета" още преди да стане главен прокурор, докато е бил шеф на специализираната прокуратура, в последствие и заместник на главния прокурор. Посещенията на Иван Гешев са били късно вечер, когато няма други клиенти в сепарето, където са се забавлявали и Гешев е споделял за дела и за случващото се в прокуратурата.

Иван Гешев и Петьо Петров били близки приятели, особено покрай съвместната им работа по делото "КТБ", по което Иван Гешев е наблюдаващ прокурор, а много от действията са извършвани в кабинета на Еврото. В този период съпругата на Иван Гешев е ползвала офис на Еврото. Прокуратурата е установила, че Петров има саморъчни записки на лист, съдържащи компрометираща информация за Иван Гешев.

При такава фактическа обстановка няма никакви наказателни преследвания, нито адекватно разследване на тази добре организирана пристъпна деятелност.

Това е мафиотско функциониране на държавата.

Вижда се, че едни лица, които заемат най-висшите постове и би следвало да отговарят за правовия ред в държавата, всъщност се отчитат на хора, външни за системата, които фабрикуват и дирижират цели процеси.

Затова първият тест за прокурор Ваня Стефанова е възобновяване на разследването както за това, което се е случвало в "Осемте джуджета", така и за деятелността на Мартин Божанов - Нотариуса, и адекватно преследване на всички замесени лица.

Актуалните събития всъщност са поредно проявление на един отдавна утвърден модел. Добре си спомняме огромния скандал с лобиста Красьо Черния. Тогава привидно се предприеха някакви дисциплинарни, твърде меки, мерки към замесените лица, но реално най-чувствителната информация, тази, която можеше да послужи за наказателно преследване срещу замесени лица, остана отново скрита за институциите и за обществото. В този скандал са прилагани специални разузнавателни средства. Това е било преди да бъде разкрита операцията от един от замесените в аферата. Тази огромна по обем информация не е довела до никакви действия срещу тези хора.

Заедно с това може да се предположи, че именно заради тази компроматна информация в годините замесени хора са били, образно казано, промотирани и са достигнали върхове на прокуратурата.

Важно е да фокусираме вниманието именно върху този ресурс, с който аз мятам, че се управляват ключовите процеси.

И покрай Теодора Георгиева видяхме, че има таен компроматен архив, от който понякога при нужда се пуска информация. Това, което беше направено с Теодора Георгиева,

беше и за назидание, и за смразяване на всички останали,

които са посещавали това сепаре и ресторанта и които очевидно са много. Те знаят, че тяхното поведение е било фиксирано и документирано.

И още един тест за Ваня Стефанова - да активизира разследването за извършителите, поръчителите, но и мотивите за посегателството срещу прокурора Иво Илиев. Включително да се изясни и професионалната пригодност на хората, които осигуряват сигурността на магистратите от Главна дирекция "Охрана", защото месеци преди да бъде посегнато върху живота му, той е бил под охрана, която е свалена.

Доверието не се възстановява с удобни интервюта. Доверието не се възстановява и с нов речник, зад който се крият същите престъпни тайни.

Доверието започва от истината - кои са магистратите и другите длъжностни лица, чрез които търговията с правосъдие е превърната в нормалност.

* "Сега" потърси съдия Цариградска заради коментара ѝ във Фейсбук по повод първото интервю на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Цариградска разви тезите си в този текст за "Сега". Заглавието и подзаглавието са на редакцията.