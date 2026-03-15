Съдия Цариградска: Има прегрупиране на клановете на Гешев и на Сарафов

Може би дори да е по-тежка ситуацията у нас в съдебната система от италианската мафия. Единственото, което ни отдалечава все пак е, че убийствата не са толкова много, а не е да не присъстват в нашата история и последните няколко години. Така съдия Владислава Цариградска отговори на въпроса как изглежда ситуацията в съдебната система в интервю за БНР.

Съдията от Окръжен съд-Плевен и член на УС на Съюза на съдиите обяви, че "последните няколко години са характеризирани със значителни промени около т.нар. прегрупиране на двата клана - на Иван Гешев и на Борислав Сарафов".

"Да се върнем назад – убийството на прокурор Николай Колев от Върховна прокуратура ... И Европейският съд по правата на човека ще осъди държавата, че у нас не е разследвано убийството на прокурор. Разстрелът на Алексей Петров до днес не е разкрито, беше разстрелян и Мартин Божанов-Нотариуса, сочен като лице на паралелната мрежа за правосъдие, изчезна другият аферист – Пепи Еврото, бивш следовател и бивш шеф на Столичното следствие. Иво Илиев, бивш зам.-градски прокурор беше нападнат с чукове и това може да бъде оценено само и единствено като мафиотско посегателство. Майката на Теодора Георгиева загина при странни обстоятелства, може да бъде и убийство"", изреди Цариградска.

"Аз не бих казала, че сме далеч от италианския модел. Реално прокурори от Европа и от Италия – Европейската организация, която обединява съдии и прокурори, не еднократно взима отношение по случващото се в България аз бях защитена от тези прокурори, когато аз и моето семейство получавахме смъртни заплахи.", добави тя.

Според съдията от Окръжен съд-Плевен, неин анализ показвал, че само човек отвътре може да разкаже, как точно функционират тези семейства. И коментира, че за убийството на Нотариуса през 2024 г. е имало анкетна парламентарна комисия, за да се занимава с разкрития за магистрати, намесени в тези мрежи за паралелно правосъдие.

"Тогава Невена Зартова, районният прокурор на София, най-голямата прокуратура в България, наред с друго направи публичен разказ в НС, как функционира семейството на Пепи Еврото и че тя е канена да стане част от това семейство, към което се числят множество магистрати. За мен тези кланове функционират на принципа на групировките ВИС и СИК с преразпределение на пазар. И към момента има опит и вероятно е постигнато окрупняване на тази престъпна мрежа. Важно е обществото да знае как функционира и какъв инструментариум използва, как постига престъпните си цели, валидирани с прокурорски актове или съдебни решения", каза още съдия Цариградска.

И посочи, че основен ресурс на този механизъм е медийното заплашване на хора. С подкрепата на чуждо посолство Съюзът на съдиите е направил анализ за периода от 2017 до 2019 г., който показва, че над 100 съдии са били мишена на позорна кампания в жълто-кафяви медии, които причиняват буквално морална смърт.

Владислава Цариградска | Неделя 150 | 15.03.2026 Съдия Владислава Цариградска гостува в предаването на Българското национално радио - "Неделя 150", на 15 март 2026 година.

Преди това се появявали емисари, които предупреждават, какво ще се случи преди публикациите. "Ако не са се подчинили на предварителния етап, както Сарафов разказа на 6 юли 2023 г. пред пленума на ВСС. В основата на кампания прокуратурата се самосезира, образува проверки и започва институционален натиск върху мишената. И това са неудобни хора или такива, на които може да се посегне на бизнеса им. За мен това е самопризнание на Сарафов пред Пленума. Той разказа това, за да обясни собственото си присъствие на снимки в медийното пространство – дружески се ръкува с афериста Пепи Еврото пред заведението "8-те джуджета" и там е и Емилия Русинова", твърди Цариградска.

Тя добави: "Притиснат от общественото доверие, Сарафов изнесе неща от кухнята на прокуратурата. И тя получи потвърждение от хора, ангажирани с тези престъпни поръчки. На един от тези хората са показанията на Стефчо Банков, директор бивш на Вътрешна сигурност в МВР, по-късно назначен за помощник на Сотир Цацаров. Разказва как е принуждаван от Гешев и пиарки да произвежда компромати и намиране на кошаревски свидетели, които да уличават Бойко Борисов, твърди се, че той е бил такава мишена, както и служители на МВР и ДАНС".

Съдия Царигардска е категорична, че в съдебната ни система "съществува структура за произвеждане на компромати и дискредитиране на хора".