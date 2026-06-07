Прокурорската колегия на ВСС се опъна на и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се опъна на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, като не се съгласи с нейно предложение за отстраняване на прокурор.

Това стана, след като колегията реши да не отстранява временно от длъжност прокурора от Районна прокуратура – Добрич Маринела Марчева, срещу която било повдигнато обвинение за разгласяване на служебна тайна. Решението беше взето, след като ПК разгледа писменото становище на Марчева по искането на изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщават „Про Нюз Добрич“ и "Лекс".

Прокурор Марчева била обвиняема по досъдебно производство на Софийската градска прокуратура. Обвинението е по текст от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за длъжностно лице, разгласило информация, представляваща служебна тайна, до която е имало достъп по служба.

Разследването е образувано през 2022 г., като едва наскоро е стигнало до повдигане на обвинение.

На предходно заседание Прокурорската колегия реши да предостави на Марчева възможност да се запознае с искането на и.ф. главен прокурор и да представи становище или да бъде изслушана. След разглеждане на представените материали кадровият орган е преценил, че няма основание за временното ѝ отстраняване от длъжност.

Решението на Прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Случаят предизвика обществен интерес, тъй като искането за отстраняване бе направено лично от и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, а обвинението е свързано с предполагаемо разгласяване на служебна информация във вреда на държавата или на други лица.

На Стефанова й предстои да извърши проверка и да реши дали да иска дисциплинарки за трима прокурори. Единият е бащата на прокурорския син Васил Михайлов - Бисер Михайлов, за когото Иван Демерджиев твърди, че го е подпомагал да се укрива. Вторият е апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, за когото правосъдният министър Николай Найденов твърди, че има сигнал от областния директор на МВР в Пловдив. Третият пък е зам.окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов, за когото пак вътрешният министър Демерджиев твърди, че имало данни как възпрепятствал разследване срещу кмета на Кърджали. Каменов вече обяви, че ще съди Демерджиев и отрича обвиненията. И другите двама прокурори твърдят, че не са извършили нищо нередно.