Иран пак плаши с удари по американски бази в Европа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КСИР) заяви, че иранските въоръжени сили ще нанесат удари по американски военни бази на европейска територия, ако Съединените щати решат да предприемат нови атаки срещу Техеран. Предупреждението беше разпространено от медии, които се позовават на изявление на КСИР.

Заплахата към Европа не е нова. В средата на август „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на двама души от обкръжението на КСИР, че Иран е проучвал възможности за удари по американски обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър. В публикацията се споменаваше военновъздушната база „Безмер“, чието използване от американски самолети за зареждане във въздуха България одобри месец по-рано. Според източниците на изданието Техеран е обмислял и атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток. Единият от тях заяви, че Иран няма да има „никакви ограничения“ при отговор на американски действия, а друг предупреди, че „голяма грешка“, като удар по иранската инфраструктура, може да изведе войната отвъд региона и да я доведе до Европа. Външният министър Абас Арагчи пък заяви, че всяка държава, участвала по какъвто и да е начин във военна атака срещу Иран, трябва да понесе последиците.

Военни анализатори, цитирани от „Файненшъл таймс“, определят заплахата като реална, но ограничена. Според Сидхарт Каушал от британския Кралски институт за обединени служби Иран би могъл да използва балистични ракети със среден обсег срещу цели в Югоизточна Европа, но ще има затруднения да нанесе сериозни щети на по-големи разстояния.

Конфликтът между двете страни тече от началото на 2026 г., а Иран вече е нанасял удари по британски военни обекти в Кипър, Индийския океан и Ирак.

