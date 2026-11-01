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Два дрона нарушиха въздушното пространство на Румъния

Четири F-16 и хеликоптер са вдигнати по тревога

Днес, 09:38
Румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че продължава постоянното наблюдение на въздушната обстановка в зоната на своята отговорност и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира в реално време за развитието на подобни ситуации.
Румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че продължава постоянното наблюдение на въздушната обстановка в зоната на своята отговорност и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира в реално време за развитието на подобни ситуации.

Два дрона са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния в североизточната част на страната снощи. В отговор румънските военновъздушни сили са вдигнали във въздуха четири изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT, съобщи БГНЕС, като се позовава на Министерството на националната отбрана на Румъния.

Заради инцидента е задействана системата за предупреждение на населението RO-Alert. Съобщения са изпратени до жителите на шест окръга – Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.

Според официалното съобщение на румънското военно министерство радарните системи са засекли два безпилотни летателни апарата, които са навлезли без разрешение в националното въздушно пространство.

"За наблюдение и овладяване на ситуацията румънските военновъздушни сили вдигнаха от земята четири самолета F-16, намиращи се на бойно дежурство по мисията за въздушна полиция, от 71-ва авиобаза Къмпия Турзий и 86-а авиобаза Борча, както и хеликоптер IAR-330 SOCAT", се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU), за да бъдат предприети превантивни мерки за предупреждение на населението в шестте засегнати окръга.

По данни на военното министерство единият от дроновете е напуснал въздушното пространство на Румъния, докато вторият е бил засечен за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. „Не са докладвани падания на летателни апарати“, уточняват от министерството. Мерките за предупреждение на населението са отменени в 19:19 часа местно време.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че продължава постоянното наблюдение на въздушната обстановка в зоната на своята отговорност и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира в реално време за развитието на подобни ситуации.

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