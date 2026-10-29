Ройтерс: Дронът край Шабла е вариант на руски Murena-300S

Дронът, ударил контейнеровоз в Черно море близо до Шабла вчера, вероятно е вариант на руския Murena-300S, съобщи “Ройтерс”. Това заключение прави Томас Алекса, старши анализатор в Ambrey Analytics - международна компания за риск мениджмънт в мореплаването. Според него маневрите на летателното устройство показват, че то е било контролирано дистационно. Шестметровият матовочерен дрон се вижда във видеозапис, направен от член на екипажа на потопения CONTSHIP JET.

"Оценката на Ambrey e, че дронът е вариант на, или произлизащ от, руския модел Murena-300S, каза Алекса пред Ройтерс.

Murena-300S е руски многоцелеви безпилотен морски катер (USV) , представен за първи път през август 2024 г. и разработен от руското конструкторско бюро "Център за безпилотни системи".

Все още няма официална информация кой е извършителят на атаката в Черно море, като премиерът на България Румен Радев само преди час се изказа уклончиво по въпроса.

CONTSHIP JET плаваше под флага на Либерия, но е на гръцки корабособственик. Той беше натоварен с 421 контейнера и пътуваше от Хайфа, Израел, към Констанца в Румъния. Целият екипаж от 14 филипински и 4 украински моряци е спасен, като те се намират във Варна.

Ройтерс припомня, че през октомври най-малко шест кораба са атакувани от дронове край българското Черноморско крайбрежие, а над двайсет моряци са мъртви или в неизвестност.

Москва отрича връзка с атаките и не е коментирала конкретно вчерашния инцидент.





Характеристики

На изложението за военна техника „Армия-2024“ конструкторското бюро „Център за безпилотни системи“ представи за първи път своя безпилотен надводен апарат (БНА) – или безпилотен катер – „Мурена-300С“.

Според разработчика, „Мурена-300С“ е проектиран за защита на обекти на руския военноморски флот, извършване на операции по поставяне или обезвреждане на морски мини, патрулиране на бази (с предаване на видео в реално време), разузнаване на надводни и брегови цели, както и за осигуряване на огнева поддръжка на сухопътни операции откъм морето.

Многоцелевият „Мурена-300С“ е с дължина 5,5 метра и ширина 1,5 метра; има обсег от 500 км и може да развие скорост от 45 км/ч. Апаратът може да пренася полезен товар от 500 кг и е способен да изпълнява различни мисии при състояние на морето до 4 бала (по скалата за вълнение).

Както поясняват създателите на безпилотния катер, на борда е осигурен постоянен високоскоростен достъп до интернет, което позволява на оператора да управлява плавателния съд и да изпълнява поставените задачи.

Катерът е устойчив на въздействието на средства за радиоелектронна борба (РЕБ), разполага с инерциална навигационна система, а оптоелектронният му сензор е оборудван с 40-кратно видеоувеличение (зуум). Комплексът от сензори включва термовизионна камера, инфрачервена система и лидар (система за лазерно сканиране и измерване на разстояния). Катерът се задвижва от извънбордов двигател „Mercury“.