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Властите в Пекин предлагат пари срещу дронове

В китайската столица често се прилагат по-строги правила за сигурност в сравнение с други райони

Днес, 10:07
Pixabay

В Пекин се забранява притежанието на дронове според нови правила, които затягат допълнително регулациите за безпилотни летателни апарати, предават Асошиейтед прес и БТА.

Властите имат право да конфискуват дроновете на хората, които не се съобразят, и да налагат глоби на физически лица и компании, посочва АП. Пекинските власти ще предлагат субсидии на собственици на дронове, за да предадат устройствата си в определени пунктове за обратно изкупуване. Собствениците също така може да обмислят бракуване и рециклиране на дроновете си срещу малка субсидия или изпращането им извън Пекин, преди новите правила да влязат в сила. Потребителите на дронове все още имат право да ги ползват на открито в други части на страната, но се изисква регистрация с истинско име.

Забраната ще влезе в сила в средата на ноември.

В Пекин вече е забранено от съображения за сигурност използването на дронове без разрешението на властите, а въздушното пространство над административния район в китайската столица е ограничено за полети, отбелязва АХ.

Последните преработени правила идват след фатален инцидент в края на юни, когато малък самолет се разби в небостъргач в Пекин, при което пилотът загина, а 13 души бяха ранени.

Според регулации, одобрени през март и влезли в сила на 1 май, собствениците на дронове в Пекин трябваше да регистрират устройствата си с истинската си самоличност, но им беше позволено да ги запазят при спазване на строги изисквания.

Въпреки това, според преработените регулации, одобрени този месец и влизащи в сила от 15 ноември, притежанието или съхранението на дронове или ключови компоненти в границите на Пекин също ще бъде забранено. Промените в правилата бяха публикувани вчера.

В китайската столица често се прилагат по-строги правила за сигурност в сравнение с други райони, отбелязва АП. Внасянето на дронове в Пекин отвън, включително от туристи, вече е забранено.

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Ключови думи:

Пекин, дронове

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