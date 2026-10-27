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Шефът на НСО разказа, че търсели чували с пари при ареста на Борисов

Емил Тонев щял да работи с оставка в джоба

27 Окт. 2026Обновена
Румен Радев и Емил Тонев
Румен Радев и Емил Тонев

Близкият до Румен Радев шеф на НСО Емил Тонев свидетелства днес по делото срещу бившия лидер на ПП Кирил Петков, който отговаря пред съда по обвинение за длъжностно престъпление. Според прокуратурата като премиер той е превишил правомощията си като през март 2022 г. е наредил ареста на Бойко Борисов, финансовия му министър Владислав Горанов и пиарката Севделина Арнаудова.

Тонев разказа в съда, че преди акцията бил извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. "Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му", каза Тонев, цитиран от БТА. Той обясни, че е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Бойко Борисов, да не стане конфликт между институциите. Инициативата за това била на председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Тонев посочи, че е предупредил служителя, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията за това му е била съобщена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие стана зам.-председател на ДАНС.

"Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов", каза ген. Тонев. Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници.

На срещата в кабинета на Петков са присъствали Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. След това дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов. Началникът на НСО обясни, че намиращите се в кабинета вдигали наздравици и имало радост. 

Показания по делото днес даде и Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР, а сега е депутат от "Прогресивна България". Тодоров беше главен секретар на МВР през 2023 г., когато вътрешен министър пак беше Иван Демерджиев. Тодоров, който беше от пловдивската група на началници в МВР, беше защитаван пламенно от президента Румен Радев, който дори на два пъти отказваше да издаде указ за освобождаването му, но накрая все пак подписа. Днес пред журналисти Тодоров извади опорката, че "ако сега Бойко Борисов призове избирателите на ГЕРБ да гласуват за тези, които го арестуваха, направете си изводите има ли сглобка". Той допълни, че такъв призив би бил демагогия. За ареста на Борисов разбрал постфактум, защото бил държан настрана.

"Беше нормален работен ден (денят на ареста на Бойко Борисов, б. а.), Лаура Кьовеши беше в МВР и, прибирайки се вкъщи, около 19-19:30 ч. проведох разговор с тогавашния директор на Главна дирекция "Национална полиция" Венцислав Кирчев по служебни въпроси. Той ми каза, че се намира в Министерския съвет и командата от министър-председателя и от вицепремиера Асен Василев е да се арестува Бойко Борисов. Бях извънредно учуден и попитах защо трябва да се арестува Борисов, Кьовеши ли е извадила нещо като документация, разказа Тодоров. Отговорът бил, че ще арестуват лидера на ГЕРБ по повод на преписката на "Боец".

Според Тодоров въпросната преписка е с обща информация от вестникарски изрезки, без нищо конкретно. "Правите в момента Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно", казал Тодоров.

ОСТАВКА В ДЖОБА

"След като ми е поискана оставката, аз няма как да не я подам. Аз си подавам оставката. Това е, което мога да ви кажа в момента“ - това коментира началникът на НСО ген. Емил Тонев. Президентът Илияна Йотова му я поиска заради инцидента с репортерката от ПИК Соня Колтуклиева, а премиерът Радев даде да се разбере в деня на изборите, че не е одобрил оставката.

На въпроси за основанията за това искане, той отговори: "Това не ме питайте мен. Не мога да ви кажа". Колкото до въпроса за евентуалното неприемане на оставката му от Министерския съвет, Тонев заяви: "Аз оставам да служа винаги. Аз съм служител и винаги ще остана служител".

"Видях грешки в нашите служители. Нека да не ги говорим. В момента тече проверка, тече досъдебно производство. В четвъртък моя колега пак е на дело", добави Тонев и уточни, че след приключването на тези процедури ще бъде дадена повече информация за действията на НСО: "Нека да минат тези неща и тогава ще можем да говорим и ще излезем с позиция. Предприели сме проверка, вътрешна проверка, дали са спазени изискванията, по които работят нашите колеги".

Миналия петък Софийският военен съд освободи от ареста служителя на НСО Мартин Варадинов, който беше обвинен за нанасяне на средна телесна повреда на Колтуклиева. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства гардът да е нанесъл удар върху Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Прокуратурата протестира определението и предстои произнасяне и на апелативната инстанция в четвъртък - делото, за което говори Тонев.

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