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Кирил Петков предлага ултиматум към Митрофанова - още един удар и изгонване

Бившият премиер смята сегашната реакция за слаба и припомня как е изгонил 70 руски дипломати

Днес, 10:18
Елеонора Митрофанова при встъпването си като посланик в София
БГНЕС
Елеонора Митрофанова при встъпването си като посланик в София

Бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков поиска българската държава да постави ултиматум на руския посланик Елеонора Митрофанова, свързан с поредните атаки с дронове срещу кораби в българското Черноморие.

"В интервю за BBC Newshour заявих, че реакцията на българското правителство след атаките срещу украински кораби край нашите териториални води е прекалено слаба. Когато бях министър-председател, изгонихме 70 руски дипломати. Не се поколебахме тогава и не трябва да се колебаем сега. В момента, в който покажеш страх, колебание или прекалена дипломатичност, Путин става още по-агресивен", заявява Петков в пост във Фейсбук.

Той посочва, че "след първите два атакувани кораба българското правителство не посочи Кремъл като виновник и само два дни по-късно последваха нови атаки още по близо до нашите териториални води".

Затова и Петков прави и предложението "ясен ултиматум към Митрофанова – при следващ подобен удар тя трябва да бъде изпратена обратно в Москва".

 

Кирил Петков и Елеонора Митрофанова по времето, по което той беше премиер и бяха изгонени 70 руски дипломати
МС Кирил Петков и Елеонора Митрофанова по времето, по което той беше премиер и бяха изгонени 70 руски дипломати
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