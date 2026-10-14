Кирил Петков предлага ултиматум към Митрофанова - още един удар и изгонване

Бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков поиска българската държава да постави ултиматум на руския посланик Елеонора Митрофанова, свързан с поредните атаки с дронове срещу кораби в българското Черноморие.

"В интервю за BBC Newshour заявих, че реакцията на българското правителство след атаките срещу украински кораби край нашите териториални води е прекалено слаба. Когато бях министър-председател, изгонихме 70 руски дипломати. Не се поколебахме тогава и не трябва да се колебаем сега. В момента, в който покажеш страх, колебание или прекалена дипломатичност, Путин става още по-агресивен", заявява Петков в пост във Фейсбук.

Той посочва, че "след първите два атакувани кораба българското правителство не посочи Кремъл като виновник и само два дни по-късно последваха нови атаки още по близо до нашите териториални води".

Затова и Петков прави и предложението "ясен ултиматум към Митрофанова – при следващ подобен удар тя трябва да бъде изпратена обратно в Москва".