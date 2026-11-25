Без реален дебат парламентът прие на първо четене бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Управляващите го представиха като стимулиращ изсветляването на икономиката, докато опозицията обратното – очаква малкият бизнес да бъде притиснат да мине още по-дълбоко в сивия сектор.

За разлика от тазгодишния бюджет, този за следващата година увеличава всички обезщетения и пенсии. Швейцарското правило ще е около 7,8%, с него ще се вдигне и таванът на пенсиите, увеличени ще са минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, втората година на майчинството. С 6,4% се увеличават минималните осигурителни прагове, максималният осигурителен доход се увеличава от 2300 на 2400 евро, въобще – догодина работещите ще внесат 990 млн. евро повече осигуровки при запазен размер на отделните вноски. Тези допълнителни приходи ще дойдат от ръста на доходите, по-високата минимална заплата и увеличените минимални прагове и максимален осигурителен доход.

"Този бюджет стимулира работещите хора. Стимулира заетостта. Стимулира изсветляването на доходите. Това се вижда и в данъчните облекчения, от които ще могат да се възползват хората, които декларират реалните си доходи и работят на светло", обяви при представянето му социалният министър Наталия Ефремова. "Не може човекът, който работи и плаща своите данъци и осигуровки, да бъде поставян в по-неблагоприятно положение от този, който укрива доходи. Не може да очакваме стабилна осигурителна система, ако допускаме голяма част от икономическата дейност да остава в сивия сектор", коментира тя. Очакванията обаче не са към изсветляване, а към допълнително потъмняване заради непосилната тежест върху малкия бизнес, особено в страната, където заплатите са много по-ниски от тези в София.

Един любопитен детайл се открои в изказването на социалния министър – точният процент за осъвремяването на пенсиите по швейцарското правило ще бъде определен в началото на следващата година, макар че пенсиите вече са разчетени с увеличение от 7,8%. Още един интересен факт направи впечатление в друго нейно изказване – спорните бонуси за предсрочно връщане на майките на работа не работят в полза на бюджета. Сега ги ползват 14 000 майки, а за да излезе бюджетът на нула от тях, броят им трябва да се удвои. Министърът не очаква, че това ще стане дори и с новия размер на бонуса, който в бюджета за 2027 г. се увеличава от 50% на 75%.

"Увеличаването на няколко плащания не прави един бюджет социален и повече пари невинаги означават по-добра политика", предупреди Галя Василева от ГЕРБ. Социалният ефект не се измерва с това колко повече ще получат хората, а и с това дали тези средства решават проблеми, дали създават повече сигурност и дали политиките може да бъдат продължени през следващите години, коментира тя. В този дух колежката й Илиана Жекова попита къде е пътната карта за пенсионна реформа, която отдавна трябва да е готова.

ПП пък видяха текстове, които нямат място в бюджетния закон, като например предоставянето на достъп на работодателите до болничните листове на служителите им. Около този текст има опасения, че нарушава защитата на личните данни, макар че управляващите неглижират въпроса с обяснението, че той е част от по-голям процес на дигитализация на болничните листове. Достъпът ще бъде предоставен от 2028 г., така че по логиката на решението на Конституционния съд, с което бяха отменени промени в Кодекса на труда за трудовия стаж, включени в бюджет 2026, този текст може да бъде успешно атакуван пред съда.

Какво предвижда бюджетът на държавното обществено осигуряване

– От 1 юли 2027 г. пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. Очакваният ръст е между 7 и 8%;

– минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи от 347,51 евро на 374,62 евро;

– средната пенсия ще достигне 587,70 евро. Това е увеличение от 8,1 процента спрямо 2026 г.;

– максималният размер на пенсиите ще достигне 1875 евро;

– минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии ще нараснат с 6,4%;

– минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде увеличен от 620,20 на 660 евро;

– максималният осигурителен доход се увеличава от 2300 на 2400 евро;

– минималното дневно обезщетение се повишава от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро;

– еднократното обезщетение при смърт на осигурено лице се увеличава от 276,10 на 660 евро. Това е подкрепа за семействата в един от най-тежките моменти в живота им;

– обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще получават и бащите или осиновителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

– обезщетенията за родителите, които се връщат на работа, без да използват докрай отпуска по майчинство, се увеличава от 50% на 75% от обезщетението.