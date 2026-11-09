И таванът на пенсиите ще се увеличи по швейцарското правило

Бюджетът на държавното обществено осигуряване за пръв път ще се приема без окончателен процент за осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли 2027 г. Днес надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта, който все още не е публикуван официално. В мотивите към него, където всяка година се посочва и процентът на увеличението по швейцарското правило, сега само пише, че той ще е между 7 и 8 процента.

Дотук управляващите дадоха два процента на увеличението – Румен Радев говореше за 8% преди изборите, а след изборите процентът слезе на 7,8%. В мотивите към проекта на закон пък пише, че пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2026 г., се осъвременяват от 1 юли 2027 г. с процент, който се очаква да бъде между 7,0 и 8,0%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст обаче се увеличава със 7,8%, така че това може да се приеме като показател и за останалите пенсии. Така от 1 юли тя се повишава от 347,51 на 374,62 евро.

След няколко години във фризера таванът на пенсиите също ще получи осъвременяване по швейцарското правило от 1 юли. И тук в проекта липсва процент, но ако се приложи 7,8%, увеличението ще е от 1738,40 на 1874 евро.

Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната заплата и от 1 януари ще е 660 евро за самоосигуряващите се. Максималният осигурителен доход се вдига от 1 януари от 2300 евро на 2400 евро, което е второ увеличение в рамките на половин година. Процентът на увеличение е 4,35%, така че за пръв път в последните години таванът на пенсиите ще надхвърли като ръст тавана на осигуровките. Това обаче няма да е достатъчно да компенсира досегашното замразяване на фона на растяща осигурителна тежест. Ще има нов ръст и на минималните осигурителни прагове. Тук беше една от малкото критики в надзорния съвет – от страна на работодателите.

Работодателите не харесват и планираното увеличение на компенсацията, която майките получават при предсрочно завръщане на работа. Сега при прекъсване на три вида отпуск – за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст се полагаше като поощрение 50% от обезщетението едновременно със заплатата. Сега този процент се увеличава на 75%. Въпреки че управляващите представят това като грижа за семействата с деца, експертите като цяло не одобряват тази мярка. Мария Минчева от Българската стопанска камара припомни и днес основната критика – няма логика да се получава и обезщетение, и заплата, при положение че обезщетението се дава именно за заместване на дохода от труд.

За пръв път от години ще има увеличение и на обезщетението, което се изплаща през втората година на майчинството – от 398,81 евро на 450 евро. Това е сумата и за двата месеца отпуск, които бащата може да ползва до 8-годишнината на детето. Тук също от години се повдигат въпроси, които не намират решение – за прекалено дългото майчинство у нас, а в същото време има и обективни обстоятелства като липсата на места в детските градини в големите градове.

От фризера най-после излизат и минималното и максималното обезщетение за безработица. Досега недопустимо минималните и максималните осигуровки растяха, а границите на обезщетението не мърдаха. "Прогресивна България" даже твърдеше, че богатите не страдали от безработица. Сега минималното дневно обезщетение се увеличава от 9,21 на 13 евро – над 41%, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро (10,92%). И тук увеличението на обезщетението надхвърля увеличението на максималния осигурителен доход, но последните години изоставане трудно ще се наваксат.

Една забравена от години помощ по Кодекса за социално осигуряване също получава увеличение и то много сериозно – еднократната помощ при смърт на осигурено лице става 660 евро, а от много време е 276,10 евро.

На фона на растящата осигурителна тежест за бизнеса и работещите, реформи няма и в този бюджет. Така данъкоплатците отново ще трябва да покрият дефицита за пенсии през данъците си. Той е планиран на 6,717 млрд. евро – около 237 млн. евро повече от тази година. Вместо реформи, управляващите смятаха да отклонят половината приходи от осигуровки за втора пенсия, но осветляването на скандалната идея я провали.