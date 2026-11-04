ПБ намеси случая "Петрохан" и Петричкия Ескобар в изслушването за ВСС

Депутати от "Прогресивна България" странно подредиха в общ контекст случаите "Осемте джуджета", "Нотариуса" и "Петрохан".

Това се стана по време на изслушването в правната комисия на кандидати за членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Милен Трифонов (ПБ) отправи неясен въпрос към кандидата Андрей Янкулов, в който навърза двата случая на разкрити мрежи за паралелно правосъдие и "Петрохан", който беше любима дъвка на ИТН в предишното Народно събрание.

"Не виждам какво е общото. За "Осемте джуджета" и "Мартин Божанов - Нотариура" има данни за криминална мрежа за влияние върху институциите. По публично достъпната информация по "Петрохан" не ми се струва, че това е казус, който може да бъде причислен към нещо подобно", отговори Янкулов. И допълни, че много пъти е заявавал, че няма никакво отношение към този казус. "Не бях чувал за тези хора, преди случаят да стане публично достояниие. Ако имах някакво отношение, да е станало известно, защото в началото на служебното правителство този казус по неведуми пътища и измислени сюжети се опитваха да ми го пришият и на мен", каза той. После трябваше да отговаря и защо Антикорупционния фонд, във времено, в което вече не е част от него, е задал въпроси до МВР за Ивайло Калушев. Каза, че няма как да знае.

Пак депутат от "Прогресивна България" - Елена Нонева, пък намеси друг актуален случай, свързан с подкрепената от тях спечелилата президентски мандат Илияна Йотова, която като вицепрезидент през 2022 г. помилва Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар, защото е на смъртно легло. А след това той отново е задържан и обвинен по дело за наркотици.

Нонева разпитваше за медицинската комисия, която отговаря за прегледите на всички затворници и арестанти. Като зам.-правосъден министър в кабинета на Кирил Петков кандидадът за ВСС Емил Дечев е подписал за смяна на двама от 7-членната комисия. Дечев обясни на Нонева, че мандатът на тези членове е 3 години и на въпросните е бил изтекъл, затова той просто е изпълнил законовите си задължения. "Тази комисия има право да каже становището си диагноза, лечение и едно от правомощията е да направи предложение за помилване. До този момент не съм видял документ на тази комисията, в който тя да прави такова предложение за Атанасов", каза Дечев.

Тази размяна на реплики се случи на седмия час от поредно тежко заседание на комисията. То приключи с изслушването на Дечев.

Вчера и в понеделник бяха изслушани общо 13 номинирани за Съдийската колегия на съвета. Днес мина препитването на първите четирима от 8 кандидати за прокурорската.

Това освен Янкулов и Дечев са Веселин Вучков и Екатерина Салкова. Дечев беше изслушан за втори път, защото е номиниран и за съдийската, и за прокурорската колегия на съвета. Янкулов и Дечев са номинирани от ДБ, Вучков - от ПП, а Салкова - от "Прогресивна България".

Заседанието започна със забележка от шефката на правната комисия Янка Тянкова (ПБ), която поиска да се оптимизира работата на комисията така, че заседанията да не приключват в 22:30. Веднага се включи Иван Вачев (ПБ) с идеята депутатите, които не са членове на правната комисия, да имат право да задатат само по един въпрос. Надежда Йорданова (ДБ) и Стою Стоев (ПП) възразиха на това, защото изборът е важен и всеки депутат трябва да има възможност да зададе всичките си въпроси. На Тянкова не ѝ хареса, че ограниченията не срещнаха подкрепа и не ги наложи.

КАНДИДАТИТЕ

Янкулов е бивш прокурор. Той напусна системата, когато Сотир Цацаров стана главен прокурор. Оттогава е адвокат и граждански активист, беше част от екипа на Антикорупционния фонд. Участва в разкриването на схемите "Осемте джуджета" и "Мартин Божанов - Нотариуса". Беше правосъден министър и вицепремиер в служебното правителство на Андрей Гюров.

Вучков е професор по наказателно право. Той беше зам.-вътрешен министър на Цветан Цветанов (ГЕРБ), а после беше и титуляр на поста, но се оттегли, защото не бе съгласен шефът на ДАНС Владимир Писанчев, тогавашният главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и шефът на ДАТО Цветан Китов да останат на постовете си.

Емил Дечев Той е съдия от Софийския градски съд. Той беше вътрешен министър в служебното правителство на Андрей Гюров. Бил е и зам.-министър на правосъдието в 4 правителства. По негово време в МВР излязоха данните за задграничните пътувания на градската прокурорка Емилия Русинова с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Пепи Еврото.

И тримата през годините са заявявали и отстоявали ясни позиции за съдебната власт.

Салкова е професор. Преподавала е в СУ, Пловдивския университет и УНСС. Съдия ад хок е в Европейския съд по правата на човека, директор на Института за държавата и правото на БАН.

ИЗСЛУШВАНЕТО

Янкулов започна с това, че преди броени дни прокурор от Софийската градска прокуратура отне живота си. Миналия октомври имаше нападение в мафиотски стил срещу друг прокурор от Софийската градска прокуратура - Иво Илиев, което и до момента не е разкрито. През 2020 г. при неизяснени обстоятелства загина прокурор Владимир Шейтанов от Кюстендил. Година по-рано се самоуби върховният прокурор Васил Миков. "Това може и да са различни казуси. Но има едно общо - за прокуратурата и за ВСС като че ли те не са се случвали. Нито прокуратурата, нито прокурорската колегия реагираха по някакъв близо до адекватен начин".

Той каза също, без да назовава имена, че за последните двама главни прокурори има конкретни проверими данни, че са стояли по-ниско в йерархията от човек, осветен като лидер на криминални мрежи за паралелно правосъдие. И даде доказателствата - един от тях е стоял прав пред вратата, за да бъде приет за аудиенция при този лидер, а другият е писал доклад до този криминален елемент, давайки му информация от кухнята на прокуратурата.

Той открои и едни от най-фрапантните нарушения на настоящия състав на съвета - това, че остави Борислав Сарафов и.ф. главен прокурор и след законовия срок, както и немотивираните им кадрови решения.

Вучков каза, че ако в края на мандата на новия съвет има скандали като "Осемте джуджета", "Нотариуса", "Красьо Черния", отново ще говорим, че съветът се е провалил. Той заяви, че не познава и не е имал досег с никого от групите за влияние в съдебната система, не участва в масонски ложи, в ловни дружинки или други сдружения. Той допълни, че членува само в малък полицейски синдикат, но ако бъде избран за член на съвета, ще го напусне. Вучков се закани, че няма да позволи чрез него и дейността му да се прокарват политически и икономически интереси. Каза също, че публично ще се противопостави ако стане ясно, че даден магистрат е израснал кариерно зарази политически връзки. Обяви и че ще бъде непримирим, ако се установи, че има неунищожена информация, събрана по този начин.

Салкова започна изложението си с коментар за безпрецедентната конфронтация между Наказателната колегия на ВКС и бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, разказва "Лекс". Тя поясни, че подкрепя позицията на ВКС, че след изтичането на определения в закона срок Сарафов спря да има легитимност като главен прокурор. Говори и за случая със съдия Мирослав Петров, който отказа да отнеме автомобила на шофиралия пиян Ивайло Цветков - Нойзи, а след това по сигнал на сдружение прокуратурата започна проверка срещу него, която все пак приключи с отказ да започне разследване.

"Няма как да има правосъдие, ако допуснем натиск, включително от улицата. Често се шегуваме, че живеем в прокурорска република. Иска ми се в края на мандата на следващия ВСС, убеждението на всички да е, че живеем в парламентарна република", каза Салкова.

Дечев акцентира върху необходимостта от гарантиране на независимостта на прокурорите и следователите. Той напомни как през 2023 г. около 200 прокурори с тоги излязоха на протест пред Съдебната палата в София в защита на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, чието освобождаване се искаше. Дечев попита защо тези прокурори не са излезли на протест и след освобождаването на Гешев, а само докато е бил начело на държавното обвинение.

Той критикува случайното разпредение на делата в прокуратурата, което на практика липсва. След депутатски въпрос обясни, че не одобрява непотизма. И даде примери от съда.

Изслушването продължава утре с последните четирима кандидати за ВСС: съдията от Районен съд - Пловдив Иван Калибацев; председателят на Окръжен съд - Пазарджик Красимир Комсалов; зам.-председателят на Окръжен съд - Велико Търново Милена Карагьозова; съдията от Софийския градски съд Стефан Милев.

Инициатива "Правосъдие за всеки" излъчваше изслушването във Фейсбук:

https://www.facebook.com/PravosadieZaVseki/videos/4219621864995085

СЪСТАВ

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство. Това означава, че "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите избират четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската. Съдиите изслушаха своите кандидати на 31 октомври и ще гласуват в събота, а следователите - на 21 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.