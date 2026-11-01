Илияна Йотова печели балотажа

Илияна Йотова ще бъде следващият президент на България, ако се потвърдят резултатите на социологическите агенции. Това ще бъде нейният първи редовен мандат като избран държавен глава на страната.

100% паралелно преброяване на "Мяра" показва победа на Йотова с 58.2% срещу 38.6% за Гюров. При 100 процента паралелно преброяване на "Маркет Линкс" резултатът е 56.6% срещу 40.6%. При 100% паралелно преброяване на "Алфа рисърч" резултатът е 57.4% на 39.6% в полза на Йотова. Разликата между двамата кандидати е около 300 хил. гласа.

Избирателната активност във втория тур бе малко по-висока от тази в първия тур, но не премина 30 на сто. Според "Алфа рисърч" тя е 29.1%., според "Маркет линкс" - 29.8%

Йотова и Кирил Вълчев печелят с 52.5% от действителните гласове срещу 43.4% за двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, показаха първите данни на "Алфа рисърч". Според агенцията, разликата е около 175 000 гласа. "Мяра" потвърди преднината на Йотова - 51.1% срещу 44.6%, като тук разликата е 116 000 гласа.

Според "Маркет линкс", Йотова-Вълчев са първи с 50.7%, а Гюров-Кандев остават с 44%. "Тренд" отчита 51.60% за Йотова и 43.40% за Гюров.

Избирателите на ГЕРБ, които са отишли до урните, в голямата си част - 75%, са подкрепили Андрей Гюров. Само 20% са гласували за Илиана Йотова.

Тази кампания ще се запомни и с тоталната пасивност на ДПС.

84% от гласувалите за ПБ през април са подкрепили Йотова, а 14% - за Гюров, според изследването на "Мяра". Или 45% от гласувалите за ПБ са отишли изобщо до урните, добави Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

Основният прилив към Йотова идва от "Възраждане" - 76%, 15% от гласувалите миналата неделя са дали днес гласа си за Гюров, а 9% са гласували с "не подкрепям никого".