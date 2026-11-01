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Асен Василев се похвали с удвояване на резултата на Гюров

Днес, 20:41
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
БГНЕС
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев не очаква обрат в изборните резултати, които показват, че печели Илиана Йотова, но е доволен от резултата на Андрей Гюров. 

"Нека да изчакаме окончателните резултати. Не очаквам да има обрат в това кой печели", каза Василев. Той обаче изтъкна, че балотажът е довел до "почти удвояване на резултата за Андрей Гюров". "Партиите, които подкрепиха Йотова, имаха почти 1,8 милиона гласа, тоест има отдръпване от 800 хиляди гласа", каза Василев. И допълни, че въпреки това не е имало голяма мобилизация и е трябвало повече хора да гласуват.

Какво става в лагера на победените?

Съпредседателят на иницитаивния комитет на Андрей Гюров оперната певица Александрина Пендачанска обяви, че "партиите, които подкрепиха Андрей Гюров и Георги Кандев, са удвоили резултата си от пролетта", а Йотова намалила двукратно резултата на ПБ. Тя определи като "естествена" евентуалната подкрепа от страна на ГЕРБ за Гюров, понеже като хората на Бойко Борисов са "Граждани за европейско развитие на България".

Тя заяви, че Андрей Гюров "не е професионален политик от политическата класа, която познаваме в България, което го прави много по-чист" (той беше депутат и лидер на парламентарната група на "Продължаваме Промяната" - бел.а.) и разполага с потенциала да стане "българският Мадяр". За допуснатите от кампанията грешки Пендачанска отсече, че "не бих говорил за грешки, по-скоро мисля, че трябва да направим равносметка с много ясен план какво предстои". Тя философски сподели сентенцията, че "човек никога не знае какво губи, когато печели, и какво печели, когато губи".

Според Пендачанска Гюров и вицето му Георги Кандев не им е стигнало времето, за да спечелят. По думите ѝ, кампанията е трябвало да бъде по-дълга с повече срещи, както и че хората е трябвало да имат възможност да видят бюджета (съставен от управляващите - б.а.), който предстои да бъде представен следващата седмица.

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