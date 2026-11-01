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Балотажът в Турция стартира при слаб интерес

В Австралия се наблюдава леко повишаване на избирателната активност в сравнение с първия тур

Днес, 09:30
БГНЕС

Изборният ден за втория тур в Турция започна с малко гласували и почти празни коридори, предава "Нова телевизия". В една от най-големите секции в Истанбул – в квартал Авджалар, до урните са отишли малцина. Въпреки очакванията активността да се повиши, лошото време в града и затрудненията пред гласоподавателите засега не водят до сбъдване на тези прогнози.

Във втория час от началото на изборния ден в секцията в Авджалар бяха гласували едва 18 души, съобщи председателят на комисията Арзу Ипек. По думите ѝ новото изискване за попълване на декларации на български език създава сериозни затруднения най-вече за възрастните избиратели. По-младите намират начини да се справят, като използват онлайн преводачи. От комисията все пак очакват в следобедните часове да има леко повишение на избирателната активност в сравнение с първия тур.

В Австралия пък се наблюдава повишаване на избирателната активност в сравнение с първия тур. "В момента имаме 133 души, което е доста повече от миналия път, когато бяха 121. Сега е 12:10 часа и имаме още три часа и половина. Надяваме се, че броят наистина ще надмине този от миналия път", коментира в ефира на bTV председателят на българската общност в Сидни Влади Прохорова-Христов. "Видяхме толкова много хора, които ги нямаше миналата неделя. Смятам, че доста повече са осъзнали и са знаели, че ще има още едни избори. Както обясних, разстоянията тук са огромни. Днес имаме човек, който идва от 130 километра. Пет часа му е отнело пътуването в двете посоки, за да дойде да гласува по своя собствена воля. Ето това желание се надяваме да го има и в България, не само в Сидни", коментира тя. 

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