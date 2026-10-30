Кабинетът избегна наказание за изборно нарушение

След като първоначално отказваше да свали от сайта си изявлението на премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова, тази сутрин ненадейно правителствената администрация го направи – тъкмо навреме, за да избегне разглеждането в ЦИК на серия жалби, насочени тъкмо срещу това изявление, които искаха наказание за нарушение на изборните правила.

На 26 октомври правителствената пресслужба публикува съобщение за изявление на Радев, в което той призовава на балотажа да се гласува за подкрепената от него и партията му "Прогресивна България" кандидатура на Йотова. Това стана повод в ЦИК да бъдат подадени повече от 100 жалби , в които се посочваше, че държавен ресурс, какъвто се явяват пресслужбата, нейните служители и сайтът, се използват за предизборна агитация.

Мнозинство в ЦИК, съставено от 8 представители на ПБ и "Възраждане", отказа да припознае това като агитация , а жалбите за употреба на публичен ресурс препрати за разглеждане в Сметната палата. Заради това решение от "Демократична България" поискаха оставките на подкрепилите го членове на ЦИК , а инициативният комитет на кандидата Андрей Гюров го оспорва в съда.

Съобщението остана на сайта, а от 27 октомври влязохме в предизборна кампания за балотажа. По този повод бяха внесени още четири жалби, една от които от депутата на ДБ Надежда Йорданова, а друга от Васил Стефанов, представляващ комитета на Гюров. В тях се твърдяха същите нарушения като преди – незаконна агитация и злоупотреба с държавен ресурс, като беше добавено и нарушение на добрите нрави.

Рано тази сутрин от пресслужбата обявиха, че свалят съобщението. "ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел "София Балкан Палас", което Правителствената информационна служба отрази същия ден. Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг", се казва в позицията на службата.

Не става ясно кой е наредил премахването на публикацията, както и кой първоначално е отговорен за качването ѝ. На правителствения сайт няма информация от кого се оглавява информационната служба на Министерския съвет сега. Кирил Атанасов, бившият прессекретар на Радев на "Дондуков" 2, препубликува днешното съобщение във Фейсбук с коментара: "Да помогнем."

Малко по-късно, когато ЦИК започна да разглежда споменатите жалби, стана ясно, че пресслужбата е искала да изпревари точно това. Членът на комисията Васил Кърчев (издигнат от ПБ) предложи проект на решение, в който се казва, че е била извършена проверка и съобщението не било открито на сайта; следователно липсва предмет на нарушението и затова ЦИК не установява незаконна агитация, а на Сметната палата се препраща частта от сигналите за употребата на държавен ресурс.

Вяра Тодева ("Продължаваме Промяната") изтъкна, че съобщението е било там от началото на кампанията за балотажа на 27 октомври до свалянето му, и за този период ЦИК следва да констатира нарушение. По думите ѝ, ако комисарите не го направят, тогава ще излезе, че не са обсъдили въпроса за твърдяното в сигналите нарушение, а само казват, че в момента не се нарушава законът.

Алтернативен проект на решение беше представен от Алина Добрева (ДБ). В него се посочваше, че съобщението с изявлението на Радев съдържа директен призив за подкрепа за един кандидат и следователно е агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс; публикувано е по време на активната предизборна кампания, чрез официални комуникационни канали на Министерския съвет, които са собственост на държавна институция. Според Добрева може да се констатира нарушение на правилата за агитация и на добрите нрави по време на кампанията.

Лазарина Бонева (ПБ) коментира, че ЦИК не бива да пререшава казус, по който вече се е произнесла, а в момента е във висящ съдебен процес. Според нея дали е агитация и дали трябва да е на сайта на МС, ще реши съдът.

Накрая беше гласуван и приет проектът на Кърчев, подкрепен от 8 членове от ПБ и "Възраждане". Противопоставиха се представителите на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Вариантът на Добрева изобщо не беше гласуван - шефът на ЦИК Георги Хорозов обяви, че приетото вече решение отразява волята на комисията.