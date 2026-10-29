Радев: Ако посочим Русия с пръст, това няма да ни защити

"Категорично, ако се докаже с какъв произход са тези дронове, аз моментално ще разпоредя министърът на външните работи да извика официално който и да е посланик, за да му връчи протестна нота", отговори Румен Радев на журналистически въпрос дали ще привика Митрофанова, ако се окаже, че дронът е руски. "В социалните мрежи има всякакви версии, че дронът е вече на поне 4-5 държави, но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна обстойна експертиза заедно с нашите съюзници,” допълни той.

Премиерът веднага след това обясни, че от назоваването на източника на атаките полза няма. Той даде пример с Румъния, която публично е посочила Русия като агресор, но още в следващия ден е получила нов удар по кораб с дрон, и то в свои териториални води. "Ако ние се обявим и кажем: "Вие, Русия, сте източникът на атаката“, и ако размахаме пръст, това ще ни защити ли? Не може да ни защити това", каза Радев. Според него проблемът изисквал по-широко решение, а не само дипломатически декларации.

България е достигнала предела на възможностите си за реакция срещу атаките с дронове в Черно море, а единствената сигурна гаранция за прекратяването им е спиране на огъня и започване на мирни преговори, каза още премиерът. Той подчерта, че страната ни е предприела дипломатически инициативи пред ООН, НАТО и европейските институции, а въоръжените сили са мобилизирали наличните си способности.

"Единственото решение, за да сме сигурни, че тези атаки най-сетне ще спрат, е прекратяване на огъня, сядане на масата за мирни преговори", заяви министър-председателят. Той повтори обяснението на адм. Емил Ефтимов от сутринта, че България не може да използва военни средства извън териториалните си води, без да се съобразява с международното право и ограниченията на наличните си способности.

България е била готова да вдигне самолети L-39 от Балчик, за да въздейства срещу дроновете, ако те навлязат в териториалните ни води. Това обаче не се е наложило. Премиерът отбеляза, че възможностите за реакция зависят и от метеорологичните условия, а флотът не разполага с достатъчно кораби, за да осигури постоянно присъствие в цялата изключителна икономическа зона.

Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET беше поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра в сряда. Екипажът от 18 души беше спасен благодарение на превантивната намеса на френски патрулиращ самолет, който е забелязал дроновете достатъчно рано и подал сигнал. Моряците вече са във Варна.