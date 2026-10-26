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Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки

От логиката му излиза, че страхът ни пази от още нападения в Черно море

Днес, 11:01
Радев, по време на икономическия форум.
БГНЕС
Радев, по време на икономическия форум.

Странна интерпретация на атаките с дрон в Черно море и българската позиция за тях направи премиерът Румен Радев. Той засегна темата на Софийския икономически форум, който се провежда в столицата.

"Румъния посочи, че Русия стои зад атаките с дронове в Черно море и това доведе до нови нападения срещу кораби в изключителната румънска икономическа зона", заяви министър-председателят, цитиран от БГНЕС. И отново се похвали, че бил първият премиер, който извикал руския посланик след атаките, но пък държавата ни все така се нуждаела от твърди доказателства, за да каже кой е агресорът.

От цитираното изречение на Радев излиза, че България все пак много добре знае кой е агресорът. Но страхливо не го оповестява официално. От логиката на премиера излиза, че Русия искрено се вълнува кой я посочва за агресор, кой не, и така избира какво къде да атакува. Съответно България не я посочила, за разлика от Румъния, затова при съседите атаките продължили, а тук не, след като Радев с позицията си ни опазил.

 

КОМЕНТАР ЗА ИЗБОРИТЕ

Малко по-късно пред журналисти Радев коментира и президентските избори. Чуха се познати неща: „ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС осакатиха конституцията. Други повярваха, че победата е предрешена и просто не се включиха. Нямаше достатъчно мобилизация. Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване. За тях президентската институция е реванш. Те не биха се поколебали дори да ни повлекат във войната". Според премиера Андрей Гюров се е хвърлил на амбразурата да защитава Пеевски при арестите на кметове на ДПС. "На изборите в неделя ние ще избираме между мира и войната. Между демокрацията и корупционния модел на сглобката. Между спокойната истина и истерията на троловете", каза още той.

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