Радев заплаши Борисов и Пеевски с кмета на Сунгурларе

Схемата започна да се разплита. Сунгурларе е само началото.

Това обяви днес премиерът Румен Радев преди започване на редовното заседание на правителството по повод акцията на ДАНС и ГДБОП във вторник и задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Органите на реда влязоха в сградата на общината и иззеха документи, свързани с обществени поръчки и съмнения за отклоняване на значителни средства от бюджета.

"Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но е началото, и най-сетне се намериха достойни и смели прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта", каза премиерът.

Той индиректно заплаши лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски, че случаят Сунгурларе е само началото.

"На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, каза още Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Той обяви, че лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“. „Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Премиерът свърза тези свои твърдения с работата на правоохранителните органи и прокуратурата. По думите му досега усилията на ДАНС и МВР да стигнат до значими разкрития са се сблъсквали с пречки в прокуратурата както на централно, така и на регионално ниво. По думите му Борисов и Пеевски ще стават все по-изнервени, защото правоохранителите органи вече влизат във функциите си.