ГДБОП и ДАНС отведоха кмета на Сунгурларе на разпит

Кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов беше отведен за разпит в местното районно полицейско управление в рамките на съвместна специализирана операция на ДАНС и ГДБОП, съобщи БГНЕС. По-рано през деня разследващите влязоха в сградата на общината и започнаха масирано изземване на документи от местната администрация.

Акцията е заради съмнения за сериозни злоупотреби с обществени поръчки. По неофициална информация се разследва мащабно отклоняване на средства от общинския бюджет. В основата на разследването са проверки, които трябва да установят дали възложените от общината проекти са действително изпълнени и дали изплатените суми съответстват на реално свършената работа. Разследващите работят по непотвърдени данни за фиктивно отчетени дейности, както и за груби нарушения при процедурите за избор на фирми изпълнители.

АКТИВНОСТ

Специализирана полицейска операция на ГДБОП имаше и в Бургас. Обект на действията на органите на реда е офис на IT специалисти, разположен в промишлената зона на ж. к. "Славейков". В хода на операцията е иззета голямо количество електронна техника, включително настолни компютри и лаптопи, които предстои да бъдат подложени на експертиза.

По неофициална информация, действията на разследващите са пряко свързани с предполагаеми киберпрестъпления. Към момента обаче липсва официално потвърждение от страна на институциите за точния характер на разследваната дейност.