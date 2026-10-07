Пеевски вби клин между Радев и Йотова

Санкционираният за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски похвали пред парламентарни репортери президента Илияна Йотова, че е решила да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове по двата кораба в Черно море.

"Впечатлен съм от г-жа Йотова, за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиерът-президент ѝ забрани да направи КСНС, тя реши и го направи", заяви Пеевски. И уточни, че думите му не трябва да се разбират като подкрепа на ДПС за Йотова, защото на първия тур нямало да подкрепят никого, а за втория щели да помислят.

На въпрос откъде знае, че Радев е забранил на държавния глава да свиква КСНС, Пеевски отговори, че "той (Румен Радев - б.а.) го каза публично, че няма нужда да се свиква. Съгласно Конституцията и законите само тя (Илияна Йотова - б.а.) има право на това нещо".

Пеевски определи решението на Йотова да свика КСНС като „правилна крачка". „Това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея – на първия тур никого няма да подкрепим, след това ще мислим, но е правилна крачка", каза той.

След това Пеевски се впусна да обвинява парламентарната група на "Прогресивна България", че "крие" министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и финансовия министър Гълъб Донев "за далаверите, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и "Автомагистрали" с мантинели без сертификати". За пореден път вчера от ДПС неуспешно поискаха изслушване на тримата министри във връзка с думите на Демерджиев, че пари от обществени поръчки за мантинели са били похарчени във фирмата "Спектрум Еър", за да се плаща за полетите на Пеевски. "Темата с мантинелите не им е удобна, защото, както ви казах, са силно забъркани ПБ в това нещо със съветници на най-високо ниво, които заемат високи позиции в Министерски съвет", добави той.

На въпрос кои са тези съветници Пеевски се скара на питащите го журналисти: "Аз ви казах да проверите. Хубаво е да се заровите между всички съветници, всички висши позиции и какво се случва. Не съм замълчал за нищо. Имаме екипи, наблюдаваме във всяко министерство какво се случва", каза той. И се казани, че тепърва ще има много случаи, които от ДПС ще осветлят. "Нещата са чудовищни по всички министерства. Единственото, с което се занимават в момента управляващите, е да си пълнят касите", каза лидерът на ДПС.