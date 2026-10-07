Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пеевски вби клин между Радев и Йотова

Лидерът на ДПС заяви, че е впечатлен от държавния глава

Днес, 12:55
Делян Пеевски
БГНЕС
Делян Пеевски

Санкционираният за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски похвали пред парламентарни репортери президента Илияна Йотова, че е решила да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове по двата кораба в Черно море. 

"Впечатлен съм от г-жа Йотова, за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиерът-президент ѝ забрани да направи КСНС, тя реши и го направи", заяви Пеевски. И уточни, че думите му не трябва да се разбират като подкрепа на ДПС за Йотова, защото на първия тур нямало да подкрепят никого, а за втория щели да помислят.

На въпрос откъде знае, че Радев е забранил на държавния глава да свиква КСНС, Пеевски отговори, че "той (Румен Радев - б.а.) го каза публично, че няма нужда да се свиква. Съгласно Конституцията и законите само тя (Илияна Йотова - б.а.) има право на това нещо".

Пеевски определи решението на Йотова да свика КСНС като „правилна крачка". „Това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея – на първия тур никого няма да подкрепим, след това ще мислим, но е правилна крачка", каза той.

След това Пеевски се впусна да обвинява парламентарната група на "Прогресивна България", че "крие" министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и финансовия министър Гълъб Донев "за далаверите, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и "Автомагистрали" с мантинели без сертификати". За пореден път вчера от ДПС неуспешно поискаха изслушване на тримата министри във връзка с думите на Демерджиев, че пари от обществени поръчки за мантинели са били похарчени във фирмата "Спектрум Еър", за да се плаща за полетите на Пеевски. "Темата с мантинелите не им е удобна, защото, както ви казах, са силно забъркани ПБ в това нещо със съветници на най-високо ниво, които заемат високи позиции в Министерски съвет", добави той.

На въпрос кои са тези съветници Пеевски се скара на питащите го журналисти: "Аз ви казах да проверите. Хубаво е да се заровите между всички съветници, всички висши позиции и какво се случва. Не съм замълчал за нищо. Имаме екипи, наблюдаваме във всяко министерство какво се случва", каза той. И се казани, че тепърва ще има много случаи, които от ДПС ще осветлят. "Нещата са чудовищни по всички министерства. Единственото, с което се занимават в момента управляващите, е да си пълнят касите", каза лидерът на ДПС.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Делян Пеевски, ДПС, Румен Радев, мантинели

Още новини по темата

"Мантинели гейт" доведе до оставка на шефа на "Автомагистрали"
05 Окт. 2026

Насред кампанията ДПС агитира властта в Анкара
03 Окт. 2026

Радев изненадващо защити украинската посланичка по казуса "Невзоров"
02 Окт. 2026

Пеевски предизвика Радев с обещание за оставката си
02 Окт. 2026

Радев обяви опозицията за глупава, наивна и виновна за цените
02 Окт. 2026

"Мантинели гейт" пали все по-яростна политическа битка
01 Окт. 2026

Русия все повече одобрява Радев
01 Окт. 2026

Управляващите режисират "медийните потоци" в парламента
01 Окт. 2026

"Перфектните" мантинели на министър Шишков отиват на прокурор
01 Окт. 2026

Радев: Когато Русия се чувства слаба, говори за ядрено оръжие
30 Септ. 2026

ПБ отложи изслушването на Демерджиев за полетите на Пеевски
30 Септ. 2026

Съдът поряза Пеевски за сградата на "Врабча" 23
27 Септ. 2026

Икономическа полиция проверява кмет на Пеевски
26 Септ. 2026

Бащата на посланика ни в ОАЕ: Не съм плащал полети на Пеевски
24 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки