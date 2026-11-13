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Властта пак купува мантинели без търг и на висока цена

"Автомагистрали" отново залага на инхаус процедурите

Днес, 18:30
Доставката на мантинели е доста сладък бизнес.
Доставката на мантинели е доста сладък бизнес.

Макар че не спират да критикуват предишните правителства, че са възлагали договори без открит конкурс и на високи цени, управляващите от "Прогресивна България" продължават порочната практика. Нещо повече - сега обявените процедури са по-скъпи, а кандидатите трябва да подадат офертите си в изключително кратки срокове. 

На 4 ноември 2026 г. държавната компания "Автомагистрали" е започнала процедура по инхаус възлагане за покупката на мантинели за шестте района в страната. 

Поръчката за Северозападния район с областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, и Югозападния район с областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград е с прогнозна стойност е 32.125 млн. евро без ДДС. 

За Югоизточен район, който обхваща областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, както и за Южен централен район, обхващащ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, прогнозната стойност е 28.7 млн.евро без ДДС.

А за Северен централен район, обхващащ Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, както и за Североизточен район с обхват Варна, Добрич, Шумен и Търговище, прогнозната стойност е 28.5 млн.евро без ДДС.

Поръчките са за 1 година, като критерият за избор ще е най-ниската цена. Всички те имат изключително кратък срок за подаване на оферти - 16 часа на 11.11.2026 г. 

"Участниците трябва да подготвят предложения по 51 позиции само в рамките на шест календарни дни", възмути се Институтът за пътна безопасност.

От "Автомагистрали" не са обявили колко и кои кандидати са подали оферти.

По този повод Институтът за пътна безопасност изпрати сигнал до премиера Румен Радев. Той пита не се ли заобикаля Законът за обществените поръчки (ЗОП) с инхаус възлагането. Посочва, че становище на Агенцията за обществените поръчки определя "Автомагистрали" ЕАД като публичноправна организация и публичен възложител по ЗОП. По тази причина през 2023 г. министърът на регионалното развитие задължава дружеството да прилага ЗОП за цялата си дейност – доставки, строителство и услуги, включително когато са свързани с инхаус възлагане. "Тези обстоятелства са отразени и в доклад на Сметната палата, приет с Решение № 584 от 14.12.2023 г. Настояваме да бъде изяснено дали заповедта продължава да действа и, ако е отменена или изменена, с кой конкретен акт и на какво правно основание", пише още Институтът.

Неправителствената организация пита още дали "Автомагистрали" има кацитет за изпълнение на тази дейност или ще възложи реалната работа на частни фирми. Процедурата предвижда продажба и доставка на мантинели, но не и техния монтаж и демонтаж. 

"При липса на достатъчна прозрачност съществува риск държавното дружество да се превърне в "пощенска кутия", през която се насочват десетки милиони евро към предварително определен кръг частни компании", предупреждават от Института за пътна безопасност.

"Общественият интерес не е да бъдат усвоени близо 90 млн. евро, а да има безопасни пътища, прозрачни процедури и ефективно използване на публичните средства. Не трябва държавното дружество "Автомагистрали" да се превръща в корупционно Ел Дорадо, чрез което публичният ресурс се пренасочва към частни интереси под формата на доставки за пътна безопасност", посочва в заключение неправителствената организация.

 

НАМЕРЕНИЯ

На 30 юни 2026 г. Агенция "Пътна инфраструктура" официално прекрати обществената поръчка за мантинели на стойност близо 500 млн. евро за 5 години, която беше обявена при правителството на Росен Желязков. Тогава новият шеф на "Автомагистрали" Александър Тодоров обяви, че идеята е в бъдеще тази дейност да не се залага в отделни процедури, а да стане директна част от нови бъдещи договори за текущо поддържане на пътищата. Явно това не се случва.

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