Демерджиев атакува Пеевски с нова порция имена и данни за полетите му

Вътрешният министър Иван Демерджиев атакува с нова порция данни за полетите с частен самолет на лидера на ДПС Делян Пеевски. Този път го направи в пленарната зала на Народното събрание при изслушване за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на Пеевски.

Миналата седмица изслушването на вътрешния министър по темата беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Днес Демерджиев потвърди, че Малта е отговорила на въпрос на МВР за 36 полета с частен самолет на името на Делян Пеевски. Този път вътрешният министър изреди всички 36 плащания, дата по дата, разход по разход. Полетите са основно през 2023-2024 г., като в някои периоди са били само през няколко дни. Те са стрували между 50 000 и 350 000 евро за полет. Демерджиев не посочи дестинации.

Всички полети са платени от „Спектрум Еър“ ЕАД, като общата сума е 5,083 млн. евро, платени по банков път. В получената от Малта документация няма данни за плащания, извършени лично от Пеевски. Самият Пеевски твърдеше, че той и семейството му са платили за полетите, както и че ако Демерджиев извади 36 фактури за полети, то лидерът на ДПС ще подаде оставка.

Министърът подчерта, че едни и същи физически лица са свързани с компаниите за доставка и монтаж на мантинели, с дружеството, платило полетите на Пеевски, и със самолета, с който той е пътувал.

Демерджиев представи и информация за обществени поръчки, възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“ през първата половина на 2021 г. Те са били за доставка и монтаж на мантинели. Всички шест позиции се печелят от четири свързани структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели, каза Демерджиев. По думите му част от юридическите лица, които печелят, са граждански дружества - „Юпитер 5" АД, ДЗЗД „Безопасност Запад“, ДЗЗД „ОСП - север" и ДЗЗД „ОСП - североизток".

Според министъра има данни, че дружествата са свързани - имат общи офиси, роднински връзки и повтарящи се имена в компаниите, и са си разпределили районите, в които да участват. Той обаче не даде имена в подкрепа на тези твърдения.

Първоначалната стойност на договорите е 253 848 403 лв., а чрез анекс нараства на 414 817 140 лв., обяви още Демерджиев, като натърти, че това означава 160 млн. лв. разлика, въпреки че не е имало такава инфлация.

Демерджиев посочи Гаро Мамасян като свързан със „Спектрум Еър“ ЕАД и като участник в дружества за доставка и монтаж на мантинели. По думите му Мамасян е основен собственик на едно от дружествата за пътна безопасност и притежава дялове в дружеството „Север“, където управител е Георги Гетов. Демерджиев свърза и Георги Самуилов със заем за „Спектрум Еър“ ЕАД.

Демерджиев изрази съмнения и в автентичността на сертификатите на мантинелите. Той заяви, че те ще бъдат проверени, а след приключването на проверката данните ще бъдат оповестени.

Депутатът от ДПС Хамид Хамид обвини Демерджиев, че не е изнесъл нито едно доказателство за "връзка на г-н Пеевски с Манасян, Самуилов, Гетов". И допълни, че ДПС е готова да захрани с информация вътрешния министър за съветници около премиера Радев, които са ходили по ловни стопанства с хора, свързани с мантинелите, и са яли еленско месо, и не само.

От ДПС обвиниха сегашните министри Иван Шишков и Гълъб Донев, че самите те са сключвали всички договори за мантинели през 2022 г., когато също са били в изпълнителната власт, и поискаха двамата да бъдат извикани в парламента. Мнозинството обаче отхвърли искането.

ДПС обвини Демерджиев и че МВР крие случай на пребит от полицаи младежи в Кърджали. А бившият вътрешен министър и настоящ депутат Калин Стоянов показа от трибуната пълномощни от Търговския регистър, показващи връзка между Демерджиев и застреляния преди дни бизнесмен Илиян Филипов. Демерджиев отново заяви, че никога не е бил юридически представител на Филипов.

Пеевски коментира изслушването на вътрешния министър, но не в пленарната зала, а в кулоарите на парламента. "Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Той е просто един лъжец! Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета“, заяви Пеевски.

Прокуратурата нареди проверка на мантинелите на "Хемус

Софийска градска прокуратура съобщи, че е възложила на Националната полиция проверка по сигнал на Института за пътна безопасност, свързан с монтажа на мантинели на 36-ти км на магистрала "Хемус". Това стана само минути преди да започне изслушването на Иван Демерджиев в парламента.



Прокуратурата се позовава на медийни публикации, в които са огласени твърдения за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.



В рамките на проверката следва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъщественият контрол и извършените плащания. Ще бъде изискана относимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества, посочва държавното обвинение.

Срокът за приключване на проверката е един месец, след което материалите трябва да се докладват пред прокуратурата за преценка на последващите действия.