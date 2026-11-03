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Заподозреният за убийството на куче в София се предаде

Той се появил в СДВР с адвокат и ще бъде арестуван, обяви още МВР-шефът

Днес, 12:16
Иван Демерджиев
ЕПА/БГНЕС
Иван Демерджиев

Мъжът, който е заподозрян, че ритна и уби малкото куче Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се намира в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) заедно с адвоката си. Предстои той да бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия.

Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев с пост във Фейсбук. "Насилието над #животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за #насилие и над хора. #СДВР веднага реагира на сигнала за убито малко куче. Заподозреният беше идентифициран и обявен за издирване, тъй като се укриваше", написа още той.

Малкото куче  почина след като бе изритано от мъж в София, а деянието предизвика огромна вълна от недоволство. Пред блока, където той живее, снощи се събраха стотици хора. Появи се и видео от случая.

В социалните мрежи бе публикувано и ново видео от охранителна камера, което показва насилие над животно от същото лице, извършено два дена преди трагичния инцидент. На него се вижда как жена разхожда кучето си, порода померан, а срещу нея стои мъж с тъмно яке, качулка и раница. Двамата разговарят, след което мъжът се приближава и рита кучето.

Пред Би Ти Ви стопанката разказа, че мъж е ритнал смъртоносно малкото ѝ куче по време на разходка. Животното е починало на място. „Дори не знаехме, че е имало и предишен случай с агресия на този човек“, разказа тя.

„Ние живеем в едно болно общество, в което агресията и насилието е част от ежедневието ни“, каза Явор Гечев, защитник на правата на животните.

„Още от петък е имало данни за този човек, че е проявявал агресия и е нападал хора на същото място, но полицията още го издирва. Това престъпление можеше да бъде предотвратено“, смята той.

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