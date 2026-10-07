Демерджиев се закани с голяма операция и за източването чрез ТЕЛК

Вътрешният министър Иван Демерджиев се закани с голяма акция за източване на НОИ чрез решения за ТЕЛК. Той направи това на съвместен брифинг със здравната министърка Катя Ивкова след редовното заседание на правителството. След като се похвали с операцията в най-голямата болница в България - тази в Пловдив, посветена на източване на НЗОК, Демерджиев обяви: "Подобни практики се наблюдават и по отношение на НОИ, не само НЗОК, и съвсем скоро там предстоят реализации по начина, по който се издават решения за ТЕЛК. За цели области в България това се е превърнало в своеобразен начин на препитание и професия да бъдеш инвалид. Тези практики са порочни, свързани с отклоняване на средства."

За миналата година бюджетът за ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро. Когато голяма част от тези средства се изразходват по този начин – чрез фалшиво издадени ТЕЛК решения на хора, които нямат съответните заболявания, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, и вреда за бюджета.

За случая в Пловдив той каза, че се е констатирало, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти, всъщност липсват. Не са завеждани, не се намират физически в болничното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Това е нерегламентирана практика от дълги години, каза министърът. Реалните вреди от подобни практики са стотици милиони, каза той.

Преди около две седмици при друга акция с ДАНС установихме, че има изписване и отклоняване на скъпоструващи лекарства. Тук отново има ощетяване на бюджета с огромен финансов ресурс, но наред с това има и отклоняване на тези лекарства, които вместо да отидат за пациенти, които имат нужда от тях, се установява вторичен техен износ в чужбина.

За разлика от случая в Пловдив, тук апелираме прокуратурата да е по-активна по този случай. Ние ще продължим да работим активно по тези случаи, в които средства за здравеопазване се източват и водят до риск за живота на гражданите.

Започват повсеместни проверки на болници и ТЕЛК Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения в цялата страна след шокиращите разкрития за измами и източване на средства в най-голямата болница у нас – пловдивската "Св. Георги".

Ден по-рано Министерството на здравеопазването също обяви, че започва проверки в лечебни заведения в цялата страна след шокиращите разкрития за измами и източване на средства в най-голямата болница у нас – пловдивската "Св. Георги". Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ и с целесъобразното разходване на публични средства, съобщи здравното министерство.

„Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно“, заявява министър Катя Ивкова. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване.

Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения и неправомерно отчетени медицински дейности.