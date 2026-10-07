Шефката на ревматологията в "Св. Георги" е признала за схемата с НЗОК

БГНЕС Двама от лекарите, обвинение по случая с източването на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в университетската болница "Св. Георги" в Пловдив, бяха докарали с белезници в съдебната зала.

Началникът на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова снощи е направила признания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд, който заседава днес, за да определи дали двама от шестимата задържани по случая да останат в ареста. От думите на наблюдаващия прокурор, цитирани от БТА, се разбра още, че проф. Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив.

Третият първоначално задържан за 72 часа, който е на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошено снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза прокурор Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста. Според обвинението този лекар е генерирал най-много приеми, т.е. той съдействал лицата да се хоспитализират.

Пред съда днес се изправя и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център "Артмед", мажоритарна собственост на професорката, и съпруг на дъщерята на Попова. Прокуратурата иска и той да остане за постоянно в ареста. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това.

В крайна сметка съдът определи Попова да остане в ареста, а Белов беше пуснат под гаранция от 10 000 евро.

Към наказателна отговорност по случая бяха привлечени шестима души. Трима бяха пуснати веднага под гаранция. Всички са обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро. Предвиденото наказание е от 3 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.

Проф. Попова и Белов бяха доведени с белезници в съдебната палата в Пловдив, предава пловдивското издание TrafficNews.

След близо двучасово заседание съдът определи професорката да остане в ареста, а зет ѝ да бъде пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро. Определението на окръжния съд не окончателно и може да се атакува както от защитата, та и от прокуратурата пред апелативната инстанция.

Съдът прие, че макар разследването да е в начална фаза, по отношение и на Попова, и на Белов може да се направи обосновано предположение, че са съпричастни към престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Магистратите обаче направиха съществено разграничение между двамата по отношение на опасността да се укрият или да извършат ново престъпление. За Белов съдът прие, че няма данни, които да сочат на реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Соред магистратите неговата роля в предполагаемата схема е била свързана основно с документалната дейност в медицинския център. Съдът отчита и че Белов не е медицинско лице.

Затова по отношение на него не е установена висока степен на обществена опасност, която да налага най-тежката мярка „задържане под стража“.

Колкото до проф. Попова, за нея съдът обясни, че тя е заемала ръководна функция и това има значение при преценката за мярката ѝ за неотклонение.

Според мотивите, цитирани в съдебната зала, предполагаемата дейност е била добре организирана и развивана в семеен и професионален кръг.

За Попова съдът не намира опасност да се укрие. Магистратите обаче приемат, че съществува реална опасност тя да извърши ново престъпление, поради което определят най-тежката мярка. При преценката си съдът отчита и високата степен на обществена опасност, която според него произтича от положението, заемано от Попова - като лекар с високи ръководни позиции както в клиниката, така и в академичните среди.