Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефката на ревматологията в "Св. Георги" е признала за схемата с НЗОК

Съдът остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова, а зет ѝ пусна под гаранция

07 Окт. 2026Обновена
Двама от лекарите, обвинение по случая с източването на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в университетската болница "Св. Георги" в Пловдив, бяха докарали с белезници в съдебната зала.
БГНЕС
Двама от лекарите, обвинение по случая с източването на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в университетската болница "Св. Георги" в Пловдив, бяха докарали с белезници в съдебната зала.

Началникът на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова снощи е направила признания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд, който заседава днес, за да определи дали двама от шестимата задържани по случая да останат в ареста. От думите на наблюдаващия прокурор, цитирани от БТА, се разбра още, че проф. Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив. 

Третият първоначално задържан за 72 часа, който е на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошено снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза прокурор Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста. Според обвинението този лекар е генерирал най-много приеми, т.е. той съдействал лицата да се хоспитализират. 

Пред съда днес се изправя и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център "Артмед", мажоритарна собственост на професорката, и съпруг на дъщерята на Попова. Прокуратурата иска и той да остане за постоянно в ареста. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това. 

В крайна сметка съдът определи Попова да остане в ареста, а Белов беше пуснат под гаранция от 10 000 евро.

Към наказателна отговорност по случая бяха привлечени шестима души. Трима бяха пуснати веднага под гаранция. Всички са обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро. Предвиденото наказание е от 3 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.

Проф. Попова и Белов бяха доведени с белезници в съдебната палата в Пловдив, предава пловдивското издание TrafficNews. 

След близо двучасово заседание съдът определи професорката да остане в ареста, а зет ѝ да бъде пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро. Определението на окръжния съд не окончателно и може да се атакува както от защитата, та и от прокуратурата пред апелативната инстанция.

Съдът прие, че макар разследването да е в начална фаза, по отношение и на Попова, и на Белов може да се направи обосновано предположение, че са съпричастни към престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Магистратите обаче направиха съществено разграничение между двамата по отношение на опасността да се укрият или да извършат ново престъпление. За Белов съдът прие, че няма данни, които да сочат на реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Соред магистратите неговата роля в предполагаемата схема е била свързана основно с документалната дейност в медицинския център. Съдът отчита и че Белов не е медицинско лице.

Затова по отношение на него не е установена висока степен на обществена опасност, която да налага най-тежката мярка „задържане под стража“.

Колкото до проф. Попова, за нея съдът обясни, че тя е заемала ръководна функция и това има значение при преценката за мярката ѝ за неотклонение.

Според мотивите, цитирани в съдебната зала, предполагаемата дейност е била добре организирана и развивана в семеен и професионален кръг.

За Попова съдът не намира опасност да се укрие. Магистратите обаче приемат, че съществува реална опасност тя да извърши ново престъпление, поради което определят най-тежката мярка. При преценката си съдът отчита и високата степен на обществена опасност, която според него произтича от положението, заемано от Попова - като лекар с високи ръководни позиции както в клиниката, така и в академичните среди.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

УМБАЛ Свети Георги, НЗОК, източване на НЗОК

Още новини по темата

Демерджиев се закани с голяма операция и за източването чрез ТЕЛК
07 Окт. 2026

Започват повсеместни проверки на болници и ТЕЛК
06 Окт. 2026

Шокиращи детайли излязоха за схемите в болница "Св. Георги"
06 Окт. 2026

10 души, сред които и лекари, са арестувани в Пловдив
05 Окт. 2026

Милиони са източени от НЗОК чрез фиктивни продажби на лекарства
10 Септ. 2026

Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК
03 Септ. 2026

Десетки кадрови назначения очакват парламента
26 Авг. 2026

МВР разкри схема за източване от зъболекар
14 Авг. 2026

Мирчев: Новият шеф в НЗОК е в един кръг с бившите
02 Юли 2026

Депутатите задължиха ДАНС да предостави данни за шефовете на НЗОК
01 Юли 2026

Здравната каса е на крачка от ново ръководство
25 Юни 2026

И фискалният съвет е притеснен от болничния бюджет
22 Юни 2026

Бивш министър е единствен кандидат за подуправител на НЗОК
17 Юни 2026

Депутатите търсят втори подуправител на НЗОК след оставките
11 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки