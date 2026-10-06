Шокиращи детайли излязоха за схемите в болница "Св. Георги"

БГНЕС В брифинга днес участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, заместник-окръжният прокурор и наблюдаващ прокурор по делото Димитър Пехливанов, директорът на ОД на МВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов и комисар Георги Машонов шеф на отдел икономическа престъпност.

Потресаващи сюжети от практиките в клиниката по ревматология на пловдивската УМБАЛ "Св. Георги" изнесоха днес от прокуратурата, МВР и здравният министър Катя Ивкова. Вчера шестима лекари и четири сестри бяха задържани при мащабна операция на прокуратурата, икономическа полиция и здравното министерство. Разследва се организирана престъпна група за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации.

Дотук обвинения имат шестима, като трима са пуснати под гаранция, а останалите трима остават в ареста за поне 72 часа. След този период задържането трябва да бъде позволено от съда.

Делото се наблюдава от Димитър Пехливанов, който е и зам.-окръжен прокурор. Проведени са 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Освен две клиники в УМБАЛ са претърсени и 2 медицински центъра в Карлово.

Прокурор Пехливанов разказа, че за 3 години НЗОК е платила на клиниката по ревматология около 12 млн. евро. "Отчетените клинични пътеки са 24 000, при леглова база 49 легла", посочи той. По думите му голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били само за вземане на кръв. Над 3 млн. евро са били неправомерно получени от касата. 40% от тези пари са били давани на самата клиника и са разпределяни към лекарите.

Освен това разследващите са установили практиката санитари и лекари да дават кръв вместо пациенти. Целта била изследванията да са с добри стойности и така пациентът да може да бъде изписан за 2 дни, макар и с лоши изследвания, вместо да задържа легло. Според прокурора имало "цял спектър от неприемливи медицински практики".

"По-сериозният проблем е, че началникът на клиниката притежава медицински център", посочи прокурорът. Центърът, който е в Карлово, е генерирал, след фиктивни прегледи, 5000 направления за хоспитализации към клиниката.

Част от парите, които идвали по пътеките, отивали за заплати, които се определяли по точкова система, в която 1 точка е 1000 евро. Така шефката на клиниката обичайно имала 13,5 точки. Лекарите, които участвали в схемата, получавали по 6000 - 7000 евро. Имало и няколко лекари, които били "твърдо против". Тяхната заплата била около 1500 евро, но и били "наказвани" и с ограничение на броя на леглата за прием на пациенти.

"Установена е съпричастност на няколко медицински сестри, които оказаха пълно съдействие", каза прокурорът. По думите му "редица лекари признаха, сами споделиха, че са се чувствали като търгаши на здраве, но са мълчали, притиснати от обстоятелствата".

Част от фиктивно хоспитализираните са получили след това болнични листове от ЛКК. "Фалшивата диагноза се пренася в болничния лист. От това страда както бюджетът на касата, така и частният бизнес", обясни прокурорът. Има случаи и на хора с ТЕЛК след фиктивните хоспитализации.

Като проблем беше отчетено и това, че в в медицинското досие на човек се въвеждат заболявания, което при спешна ситуация може да доведе до грешно лечение.

Друг проблем в клиниката - установени били много лекарствени продукти, някои с изтекъл срок, други от извън България, "получени незнайно как", както и скъпоструващи лекарства, които не са съхранявани правилно. "Проверяваме и информация за клинични проучвания, които са със съмнителен произход и начин на провеждане", посочи още прокурорът.

По време на брифинга се разбра още, че е проверена и клиниката по нефрология, но там засега не са констатирани порочни практики.

След тези шокиращи разкрития започват повсеместни проверки на болници в цялата страна. Ще се проверяват и ТЕЛК. Още за тези проверки: