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10 души, сред които и лекари, са арестувани в Пловдив

Заради фиктивни хоспитализации са атакувани клиниките по ревматологията и нефрологията на най-голямата болница в страната

05 Окт. 2026Обновена
Полиция блокира един от входовете на болницата
БНТ
Полиция блокира един от входовете на болницата

Поне 10 души, сред които и лекари, са задържани след мащабна акция на икономическата полиция, прокуратурата и Министерство на здравеопазването в най-голямата болница в България -  УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. За разпит е отведена и проф. Мариела Генева - Попова, която е началник на клиниката по ревматология и декан на Медицинския факултет в МУ Пловдив, съобщават БНТ, Нова тв и Би Ти Ви.

Униформените влязоха рано сутринта в две клиники - по ревматология и нефрология. Часове наред продължи претърсването и изземването на документи от кабинетите. 

Малко преди 8 ч. властите са влезли в първа база на болницата. "Завардили са клиниката по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва документация", разказва Нова тв. Според репортажа са връщани пациенти, които е трябвало да постъпят днес в клиниката.

Часове след началото на акцията, от прокуратурата все пак дадоха някаква информация за това какво се случва. От официално съобщение стана ясно, че "под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по НК – неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на извършени фиктивни хоспитализации".

Прокуратурата потвърждава, че акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница, но добавя, че тя е била и два медицински центъра – в гр. Пловдив и гр. Карлово.  Извършени са били 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в гр. Пловдив, гр. Кричим и гр. Карлово. Иззети са били веществени доказателства – медицинска документация, компютри и др. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица по Закона за МВР, твърди още прокуратурата.

Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“ разпространи в следобедните часове официална позиция по повод проведената днес полицейска акция в в две от клиниките на най-голямата болница у нас, намиращи се на територията на База 1 на бул. „Васил Априлов“. Тя е подписана от изпълнителният директор на здравната институция проф. Карен Джамбазов.

“ Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи“, се казва в позицията на болницата.

„Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки. Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа“, допълват от УМБАЛ „Св. Георги“.

С позиция излезе и Медицинския университет в Пловдив. "Днес от присъствието на полицейски екипи в района на Медицински университет – Пловдив разбрахме, че се провежда акция на служители на реда. Доколкото ръководството на висшето учебно заведение е запознато, извършените действия са в клиники на УМБАЛ "Св. Георги“, чиито сгради се намират на територията на университета. Няма връзка между извършените действия и дейността на МУ-Пловдив", написаха от МУ.

Преподаватели в него са специалисти както от шестте университетски болници в Пловдив, така и от другите лечебни заведения в града.

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Ключови думи:

НЗОК, УМБАЛ Свети Георги

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