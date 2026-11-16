ПБ оттегли само половината промени в ТЕЛК

Скандалът с потайно внесените промени, които орязват заплащането и трудовите права на личните асистенти, е далеч от финал, както вероятно си мислят от "Прогресивна България". В петък, след 4 дни огромно напрежение сред хората с увреждания и техните близки, ПБ спря да сипе лъжи и грубости срещу опозицията и обяви, че изтегля промените в закона за личната помощ. Сега, след дъжд качулка, ще се почва дебат със засегнатите. Управляващите обаче премълчаха, че се отказват само от половината промени – тези, които се отнасят до договорите и заплащането на личните асистенти. Другите промени – в начина, по който ще се дава ТЕЛК, си остават на дневен ред, установи проверка на "Сега".

Още в петък в проекта за личната помощ на парламентарния сайт се появи червена лента "оттеглен". Промените в закона за здравето, които са част от същия пакет обаче, си стоят. Те променят начина, по който се определя степен на неработоспособност в България, като въвеждат комплексна оценка, задължение да се преценява функционален дефицит, възможност за самостоятелност в ежедневието и т.н. Въвеждат и някои големи и много смислени облекчения, които имат потенциал да пресекат поне част от опитите за измами – експертното решение вече ще се издава единствено по електронни документи от здравното досие на лицето в Националната здравноинформационна система.

Срещу промените в ТЕЛК също има голямо недоволство, което остана малко встрани миналата седмица. С тях има и друг голям проблем – те също не са обсъждани с хората с увреждания, защото бяха внесени в парламента през депутати, за да се заобиколи именно законовата процедура по обществения дебат. Петъчните изявления на Гълъб Донев, че оттеглят промените в личната помощ, не оставиха съмнение, че именно изпълнителната власт ги е писала, а прекият път за внасяне в парламента през главата на засегнатите се използва от години от всички правителства.

Този финт може да навлече на ПБ и международно внимание. Конвенцията за правата на хората с увреждания изисква решенията за тях да се вземат с тяхно участие. Сдружение "Мостове" вече предупреди, че ще сезира международните институции за случващото се в момента в България. И те, и много други организации настояват всички промени да се изтеглят, за да се започне обществен дебат.

Решението на управляващите да не изтеглят втория закон означава още, че пак реформата ще се прави на парче, без да се види общата й посока.

Провалът на промените поставя и един интересен въпрос, чийто отговор ще видим още днес – колко смятаха да спестят от хората с увреждания управляващите, докато ги заблуждаваха, че не намаляват, а увеличават заплащането им. В бюджет 2027 са записани 228,7 млн. евро икономии от ТЕЛК.

Очаквайте подробности