Започват повсеместни проверки на болници и ТЕЛК

Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения в цялата страна след шокиращите разкрития за измами и източване на средства в най-голямата болница у нас – пловдивската "Св. Георги". Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ и с целесъобразното разходване на публични средства, съобщи здравното министерство.

Шокиращи детайли излязоха за схемите в болница "Св. Георги" Потресаващи сюжети от практиките в клиниката по ревматология на пловдивската УМБАЛ "Св. Георги" изнесоха днес от прокуратурата, МВР и здравният министър Катя Ивкова.

„Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно“, заявява министър Катя Ивкова. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване.

Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения и неправомерно отчетени медицински дейности.

Във връзка със съмненията за фиктивни хоспитализации Министерството ще потърси съдействието на здравната каса за съвместни проверки. Чрез съпоставка на данните и информацията от контролните системи ще се проверява за евентуално неправомерно отчитане на медицински дейности и нецелесъобразно разходване на публични средства.