Цели посреднически бюра съществуват, за да въртят търговия с фалшиви ТЕЛК в Кърджали, а цената на заветното решение е между 2000 и 5000 евро. Това разказаха местни хора пред БНТ снощи. Търговията обслужва не само живеещи тук, но и наши изселници в Турция, както и техни потомци.

„От Турция идва тук да взима инвалидна пенсия. На доктора рушвет дава под масата,“ разказваха хора без притеснение пред камерата на държавната телевизия. Някои твърдяха, че познават поне 20 човека, които са си платили за инвалидна пенсия. Цената зависи от това дали услугата е експресна. „Ако е с евро, чакаш малко, със злато – един месец и си готов", обясняват хората. Ценоразписът, който споделяха, е: "Някъде два метра синджир. В евро – от 2000 почва нагоре.“

Кореспондентът на турската агенция ИХА Нахит Догу потвърждава информацията. „Масово има бюра и в Бурса, и в Кърджали, които съдействат на нашите изселници срещу заплащане да придобиват социални права в България. Те уреждат и своите деца с българско поданство, много от които поради безработицата в Турция си уреждат и български инвалидни пенсии,“ обяснява Догу.

Тази търговия е публична тайна не само в Кърджали. Тя не за пръв път влиза в новините, а откакто има статистика за медицинската експертиза се вижда и в реално време. Проверка на "Сега" от днес например показва, че на глава от населението Кърджали изпреварва София близо 4 пъти по хора с ТЕЛК. София има 8,58 пъти повече жители от област Кърджали, но само 2,28 пъти повече издадени решения на ТЕЛК. На всеки 1000 жители на Кърджали се падат приблизително 84 издадени решения, докато в София-град те са около 22.

232 379 експертни решения са издадени в страната от началото на тази година. В София са издадени 29 112 решения, Пловдив е на второ място с 22 082 решения, а на трето място е Кърджали с 12 795 решения, като изпреварва Варна. Сигнали за масово "разболяване" има и за други райони, но не е известно някое правителство да се е занимавало с този проблем.

Миналата година беше рекордна за ТЕЛК – 271 084 експертни решения. Само донякъде този бум се обяснява с отпушването на комисиите, в които се чакаше с години за решение. Системата мина през няколко сътресения в последните години – през пандемията експертните решения бяха удължавани служебно, за да не се виси по опашки, затова и по това време броят им е много малък. После започна преглед на тези забавени решения, което тотално блокира комисиите. След това те бяха подсилени с допълнителни комисии, а за разглеждането на случаите беше въведено случайно разпределение. Комисиите обаче работят по документи и често не знаят колко истина е вложил лекарят в тях.