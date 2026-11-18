Илияна Димитрова Като мотив за промените се посочва, че това е част от плана за намаляване на сроковете за издаване на лични документи.

МВР рязко ще ускори темпото на обикновената услуга за издаване на лични карти и шофьорски книжки. Срокът от 30 дни досега се намалява на 20 дни, както реши днес Народното събрание с поправки в Закона за българските лични документи, предложени от правителството. Същата промяна се прави и по отношение на обикновената услуга за издаване на паспорти и подмяна на временни карти за самоличност. Не се променят сроковете за бърза (до 3 работни дни) и експресна услуга (до 8 работни часа) от приемане на заявлението за новия документ.

Като мотив се посочва, че това е част от плана за намаляване на сроковете за издаване на лични документи. В закона се правят и множество други промени, засягащи други видове документи за самоличност.

Отнема се възможността на областните управители и подуправителите на БНБ да се издават дипломатически паспорти.

Служебни паспорти ще се издават и на децата до 25-годишна възраст на административно-технически служители, командировани дългосрочно в чужбина, ако не са сключили брак и продължават образованието си в чуждата държава. Уточнява се, че служебните паспорти могат да се използват за пътуване само при изпълнение на служебни функции в чужбина.

Временен паспорт ще може да се издаде еднократно на дете до 6 месеца, което е български гражданин и е родено в чужбина, но няма български акт за раждане, регистрация в Национална база данни "Население" и ЕГН. Този временен паспорт, с валидност до 12 месеца, ще се издава от местното дипломатическо или консулско представителство, без да е нужно съгласуване с външно министерство. Не може да се преиздава или подновява.

За да се издаде морски паспорт, ще трябва да се представя документ, че заявителят е "морско лице", издаден от агенция "Морска администрация".

В МИМАНСА

За отбелязване е, че поправките за личните документи бяха прокарани в преходните и заключителните разпоредби на съвсем друг законопроект - промени в Закона за чужденците, които парламентът одобри на второ четене. Те засягат съвсем различна тема - административни улеснения за чуждестранните работници от трети страни, идващи да се трудят в България.