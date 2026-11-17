Илияна Кирилова Показните полицейски акции са запазена марка на МВР, сега остава и да има някакъв резултат.

10 души са задържани при акция срещу организирана престъпна група за пране на пари, проведена на територията на 7 града в страната. През схемата, която се разследва, да преминали над 10 млн. евро. Това се разбра от съобщение на ОДМВР в Пловдив тази вечер. Делото се наблюдава от Окръжната прокуратура в Пловдив.

В мащабната акция са участвали служители от пловдивския отдел "Противодействие на икономическата престъпност" и техни колеги от националната полиция и Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП. Следствените действия са били на адреси в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново.

"Сред иззетите огромно количество веществени доказателства има и значителна парична сума. До момента е изяснено, че престъпната дейност е реализирана чрез създаване на многобройни фиктивни дружества. Те са били регистрирани на малоимотни хора в България и чужбина и са били ползвани за прикриване на истинския произход на незаконно придобити средства от инвестиционни измами и други престъпления. На този етап е документирано, че през банковите сметки на въпросните фирми-фантоми са преминали преводи на обща стойност над 10 000 000 евро", съобщава МВР.

Утре би трябвало да се изясни на колко от десетимата задържани ще бъдат повдигнати обвинения.

По-рано днес се разбра, че МВР атакува със спецполицаи бизнес сграда в центъра на София, където се провеждат обиски и претърсвания. Това съобщиха "Фокус" и БНР. Сградата се намира на бул. "Тодор Александров", където обект на полицейската акция са офисите на един определен етаж.

До края на деня МВР не уточни причините за акцията, но обещаха по-късно да има информация.

По неофициална информация операцията е по разследване за пране на пари и в нея участват няколко главни дирекции в МВР.