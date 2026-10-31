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13 души са арестувани в Стара Загора преди балотажа

Днес, 18:15
Стотици хора и автомобили провери старозагорската полиция.
БГНЕС
Стотици хора и автомобили провери старозагорската полиция.

13 души са арестувани в Старозагорска област при акция срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, съобщи местната полиция. Други 7 са установени като обявени за общодържавно издирване. Хайката в навечерието на кандидат-президентския балотаж е била голяма - проверени са общо 876 души и 375 автомобила, 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити, 2 пункта за изкупуване на черни и цветни метали.

Преди няколко дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че се наблюдава раздвижване в ромските гета преди втория тур. И призова гласуването да мине спокойно като предишната неделя. На първи тур избирателната активност в ромските секции из страната бе минимална.

 

КРАЖБИ И ДР.

Полицейската акция в Стара Загора е открила нередности, свързани не само с купуването на гласове. Установени са притежание на наркотични вещества и шофиране след употребата им, регистрирани са кражби. Също и боеприпаси и около 100 монети и други предмети с признаци на културно-исторически ценности.  

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