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Кандев: Изборната търговия е в колосални размери

Кандидатът за вицепрезидент обаче не посочи конкретни примери

Днес, 18:33
Георги Кандев по време на предизборна среща.
БГНЕС
Георги Кандев по време на предизборна среща.

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, отправи остра критика към управляващите за пасивността им срещу вървящата в момента изборна търговия. Бившият главен секретар на МВР не даде конкретни примери, но подчерта, че нарушенията били в "колосални размери". Той изтъкна също, че 16 дни преди изборите до момента няма изнесена информация за установени нередности.

"16 дни преди априлските избори, когато бях главен секретар, вече имахме 170 задържани за изборни нарушения. А сега? Остават 16 дни и нищо! Отлично знаете какво и в какви колосални размери се случва в момента в цялата страна! Ако ви трябва помощ, кажете си - пак можем да ви покажем как се прави, този път и отвън", написа Кандев в профила си във "Фейсбук".

Само преди 3 дни от МВР отчетоха своята дейност - 62 операции, образувано едно досъдебно производство и съставени 56 предупредителни протокола. Това обаче е далеч от резултатите на служебното правителство преди парламентарните избори през април т.г.

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