Системата на машинния вот е достъпна и за гражданите

Готови са правилата, по които всеки български гражданин може да се възползва от разширеното си право на достъп до системата на машинното гласуване.

Според последните промени в Изборния кодекс не само политическите формации, но и отделни заинтересувани граждани могат да получат достъп до изходния код и документацията на системата, както и до останалия софтуер, използван в изборния процес. Достатъчно е да се подаде заявление в Централната избирателна комисия (ЦИК).

На 14 октомври комисарите публикуваха реда, по който става това . Достъпът е целогодишен, освен през десетте дни преди изборен ден. ЦИК се произнася по заявлението до 7 работни дни от постъпването му. Ако откаже, трябва да го мотивира – с конкретни факти и правни основания. Ако се съгласи, предлага на заявителя дата, на която да направи посещение.

Мерките за сигурност са строги. Достъпът, който е само личен и присъствен, става в специално определено помещение, чрез служебни компютри, които нямат достъп до интернет. Не се допускат електронни устройства – телефони, таблети, компютри и т.н., които позволяват да се заснема и копира съдържание и да се препраща на отдалечено разстояние. Изходният код може да се прегледа, но не и да се копира или изнася.

Позволено е да се водят "аналитични бележки върху предоставени за целта материали", които могат да съдържат "описание на констатации, въпроси и препратки към файлове, версии и местоположение на установени проблеми, без възпроизвеждане на изходен код или друго защитено съдържание". Преди изнасянето им, бележките се преглеждат от служител на ЦИК – дали отговарят на посочените условия.

За всяко посещение се води протокол. Отговорният служител може да отнеме достъпа, ако сметне, че се нарушават правилата. Такива случаи се докладват на ЦИК, който ги разглежда и действа според обстоятелствата, като включително може да сезира и други органи, ако е нарушен законът.

СИГУРНОСТ

ЦИК извърши довереното изграждане на код от изходен код, който ще се използва за президентските избори. "Този процес е гаранция за автентичността на софтуера", коментираха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, които осигуриха защитената среда, в която е проведена процедурата.

Става въпрос за т.нар. хеш код, който трябва да фигурира на всяка една разписка, отпечатана от машините при гласуване. В изборния ден кодът се разпечатва и се поставя на видно място в избирателните секции, така че всеки да може да го сравни с кода на разписката от вота. Това е мярка, която гарантира на избирателите, че устройствата, с които гласуват, ползват проверен софтуер.

Хеш кодът е: 38 27 69 5Е 14 7Е 1Е 6C 6B 07 7B 4F A1 97 12 3C 38 95 9A 1F 3E 10 5D E4 C6 8E E6 3D 89 4B 9F DD