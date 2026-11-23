С горчива размяна на обвинения между членовете ѝ за това кой трябва да се срамува от действията си, Централната избирателна комисия (ЦИК) затвори казуса с обвиненията срещу премиера Румен Радев в незаконна агитация по време на президентските избори. Приетите от ЦИК решения по случая бяха върнати от Върховния административен съд (ВАС) след жалби на инициативния комитет на кандидата Андрей Гюров и негови симпатизанти. Комисията ги разгледа наново, но не стигна до никакво решение.

Между двата тура на вота в ЦИК бяха подадени множество жалби , обвиняващи премиера, че се е възползвал от правителствената информационна служба, за да прави агитация в полза на подкрепяната от него Илияна Йотова. Мнозинството в комисията, съставено от членове от "Прогресивна България" и "Възраждане", отказа да признае , че е имало агитация, а твърденията, че незаконно е използван държавен ресурс, препрати за проверка на Сметната палата.

Междувременно бяха постъпили нови жалби, че агитационният материал си стои на сайта на Министерския съвет, но когато ЦИК се захвана да ги разглежда, правителството го изтри. Това даде основание на същото мнозинство да пренебрегне тези жалби под предлога, че твърдяното в тях вече не съществува.

КАКВО КАЗВА СЪДЪТ

ВАС е приел две решения по случая. В първото, от 3 ноември, се казва, че няма нарушение на разпоредбата на Изборния кодекс, която забранява агитацията в държавни учреждения, с което потвърждава констатацията, направена от ЦИК. В същото време, съдът посочва, че като се е отказала да изясни дали неправомерно е ползван административен ресурс за предизборна агитация, ЦИК не е изпълнила задължението си по кодекса да установи факти и обстоятелства, които засягат "възможността и необходимостта от ангажиране на административно-наказателна отговорност на конкретни длъжностни лица". Затова съдът връща случая в тази му част обратно на ЦИК за ново произнасяне.

Във второто решение на ВАС, което е по друга жалба по същия казус, се констатира, че ЦИК не е разгледала в пълнота сигналите, а само е заявила, че посоченото в тях онлайн съдържание вече не съществува. По този начин ЦИК не е осъществила в пълен обем правомощията си, посочва съдът, и не е установила релевантните факти, поради което е процедирала незаконосъобразно. И този състав на съда не се съгласява, че може да се прехвърли отговорността за последваща проверка на Сметната палата и разпорежда ново произнасяне на комисията.

КАКВО ПРАВИ ЦИК

В заседание на 19 ноември ЦИК се захваща да разгледа наново казуса. Докладчикът Иван Кърчев (номиниран от ПБ) предлага два проекта на решения, които при гласуването им не са приети.

В първия се казва, че изявлението на Радев, което е отразено от правителствената информационна служба, е направено извън предизборната кампания, а прессъобщението, което отразява това изявление, не съществува вече на Фейсбук страницата на Министерския съвет, което оставя без предмет жалбите срещу него. Това на практика са същите аргументи, които мнозинството в ЦИК използва, за да приеме решенията, които съдът им върна. На практика същото се казва и във втория проект на решение.

И в двата проекта се говори за писмо от Сметната палата, в което се казва, че одиторите правят проверката, която комисарите са им поискали. А съдът, при това на два пъти, казва, че тази работа е трябвало да бъде свършена от самата ЦИК, а не да се прехвърля на друг орган.

Членът на комисията Вяра Тодева (“Продължаваме Промяната”) заяви, че предложенията на докладчика Иван Кърчев ще сринат доверието в ЦИК като независим орган. Тя посочи, че когато е изтрил публикацията си, Министерският съвет на практика е приел, че е нарушил забраните за публикуване на агитационни материали. Алина Добрева (“Демократична България”) напомни, че сигналите, които стоят в основата на всичко, засягат публикацията на институционалната страница на Министерския съвет, а не самото изявление на Радев. "Ние отново променяме съдържанието на сигнала, като се правим, че не сме го разбрали", констатира тя. Йорданка Ганчева (ГЕРБ) изтъкна, че предложението на Кърчев не отговаря на указанията на ВАС.

Същият дебат се повтори и при гласуването на втория проект на решение. Тодева отбеляза, че ЦИК стига дъното. А Добрева определи случващото се като срамно и предупреди колегите си, че и след мандата им в ЦИК ще работят като юристи, и не бива да се правят, че не разбират решенията на ВАС.

От това се засегна председателят на комисията Георги Хорозов, който преди да влезе в ЦИК беше член на Висшия адвокатски съвет. "Аз не се правя, че не съм го разбрал. Мисля, че го разбирам. Ще помоля да говорите от ваше име", обърна се той към Добрева.

Засегна се и Иван Кърчев, който също заговори за чувство на срам - обяви, че като юрист се срамува от решението на ВАС. Той постави под въпрос дали ВАС е имал въобще правото да разглежда подобни жалби. Тодева възрази, че съдебните решения не трябва да се обсъждат, а да се изпълняват.

И при двете гласувания ЦИК не успя да приеме предложенията на Кърчев – против бяха комисарите от ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Така се стигна до решения за отхвърляне – което е начинът на ЦИК да констатира, че няма мнозинство, за да приеме решение.

Решенията за отхвърляне могат да се обжалват в тридневен срок, но едва ли някой го е направил. Така на практика казусът беше затворен.