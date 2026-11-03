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Йотова става президент при едва 28,67% избирателна активност

Днес, 15:40
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

Илияна Йотова и Кирил Вълчев влизат в президентството при рекордно ниска избирателна активност. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 1 ноември 2026 г.

Правото си на глас са упражнили едва 1 902 933 от имащите право. Така избирателната активност е достигнала 28,67%.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 1 093 852 гласа или 57,566%.

За двойката на Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 750 251 или 39,483%.

56 080 (2,951%) души са избрали да не подкрепят никого. 

Решението ще бъде публикувано в "Държавен вестник".

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