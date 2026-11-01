Йотова е новият президент с 57.566% от гласовете

БГНЕС Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

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Двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев печели президентските избори с 57.566% (1 093 852 гласа). Това показват официалните данни от сайта на ЦИК при 100% обработени секционни протоколи.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават далеч назад с 39.483% (750 251 гласа). Разликата с двойката победител е 343 601 гласа.

2.951% от избирателите (56 080 души) са гласували с "Не подкрепям никого".

Засега данните за избирателната активност са към 16 часа на изборния ден – 19.33%. Това са 1 282 848 гласували избиратели от 6 637 274 по списък.