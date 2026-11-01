Гюров призова хората да търсят отговорност от държавата

Загубилата изборите кандидатпрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев обеща, че "борбата не свършва", и призова хората да следят дали обещанията, които са получили по време на предизборната кампания, се изпълняват от победителите Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

За отбелязване е, че лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев не присъства на брифинга на Гюров. Той съвсем кратко обясни, че Василев е говорил преди него и вече си е тръгнал.

"Приемаме резултатите каквито ги видяхме, колкото и да са изненадващи между екзиптоловете и паралелното преброяване. Така са гласували българските граждани. Нищо не е било напразно, най-доброто предстои", заяви Гюров. Той каза, че по време на кампанията е била създадена "една наистина добра платформа, върху която да се надгражда", както и че предстоят тежки времена, като не се впусна в подробности какво означава това. "Ние сме готови да покажем, че кампанията свършва, но отговорността - не. Ние трябва да търсим отговорност от държавата, да работи за гражданите, а не за себе си", каза Гюров.

Като минус на кампанията изтъкна, че той и екипът му не са наложили в обществените медии темите, които са били обсъждани с хората по време на срещите - какво ги притеснява, каква е тяхната визия за бъдещето. Той не каза в прав текст какви са бъдещите му политически планове и дали ще се включи в нов политически проект, а само, че целта по време на кампанията е била създаване на алтернатива, което пък било видно от резултатите от първия тур. Андрей Гюров каза по повод подкрепата, която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов му гласува, че не се е чувал с нито един политически лидер или партия, за да търси подкрепа, а за разговори за общи цели за кампанията.

Вицето на Гюров Георги Кандев каза, че през времето на кампанията са били проведени безброй срещи с хората, които са разказали за трудностите, в които живеят. "С тези избори борбата не свършва, искам да призова народа да бди дали обещанията, които получи, ще бъдат изпълнени, да бди върху закона", каза Кандев.