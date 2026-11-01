Костадинов изтъкна, че избирателите на "Възраждане" са решили резултата от вота

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви в изказване, разпространено от пресцентъра на партията, че избирателите на националистите са определили крайния резултат от вота.

Той казва, че "Възраждане" вече е незаобиколим фактор в българската политика, и който не се съобразява с това, ще губи избори - дори зад него да стои обединения потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации".

Костадинов обаче изтъква, че много българи са направили избор не от ентусиазъм и доверие, а с усещането, че трябва да предпочетат по-малкото зло. И изтъкна, че когато изборът се свежда до по-малкото зло, то това е тревожен знак за състоянието на демокрацията.

Костадинов продължава с това, че подкрепата, която Гюров и Кандев са получили от ГЕРБ и ДПС е знакова. "Тя поставя въпроса доколко политическите разделителни линии, демонстрирани публично през годините, са реални, когато се стигне до решаващия момент. Когато уж непримирими политически противници се оказват от една и съща страна на изборната битка, обществото има право да попита какво ги обединява и в чий интерес се случва това", казва Костадинов.