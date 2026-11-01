От ПБ посъветваха съперниците си да почакат 5 години

Скрийншот Петър Витанов (вдясно) и Димитър Здравков не вярват, че може да се търси връзка между резултатите от президентските избори и отминалия парламентарен вот.

Управляващите от "Прогресивна България" не криеха чувството си за триумф, когато излязоха първите резултати в полза на подкрепената от тях Илияна Йотова.

"Позволете ми да пожелая на сглобката в следващите 5 години дано успее да избере по-достойни и подготвени кандидати за тази битка", саркастично заяви пред журналисти Димитър Здравков, депутат от ПБ и председател на парламентарната образователна комисия. По думите му, изходът от битката за "Дондуков" 2 е показал тенденция, която е "логична и отговаря на очакванията на обществото".

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обяви, че управляващите са увеличили "с близо една трета активността, което е безпрецедентно в цялата демократична история на страната", и уверено прогнозира, че страната вече ще бъде „по-стабилна и по-спокойна“. Направи сравнения с президентски вотове от миналото, като сметна, че разликата между първия и втория ще бъде по-голяма от изборите с участието на бившите президенти Росен Плевнелиев и Желю Желев.

Колегата им Иван Ангелов пък декларира пред БНТ, че българите "могат да спят спокойно и с увереност да посрещнат предизвикателствата на новото време с президент като Илияна Йотова". Партията според него е в "прекрасна кондиция". "Няма да се позволи повече на никакви сглобки да продължат напред. Детронацията на този политико-олигархичен модел е факт", прогласи Ангелов.

Депутатите от мнозинството категорично отхвърлиха всякаква връзка между президентските и парламентарните избори.