Кирил Петков ще съди Илияна Йотова

Бившият премиер и лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков ще съди президента Илияна Йотова, като я обвинява в лъжа. Поводът идва от вчерашния дебат между Йотова и Андрей Гюров.

Петков твърди, че държавният глава е излъгала, че по време на общото им пътуване до Северна Македония е щял да предаде българската позиция. "Тоест ме обвини в национално предателство", пише бившия премиер във "Фейсбук". "Истината е, че по време на моето правителство превърнахме позицията на България за Северна Македония в позиция на целия Европейски съюз. Безспорен български успех г-жа Йотова се опита да представи като национално предателство", пише той.

И допълва, че съвместното им пътуване не е било за преговори по споразумението, както твърди тя, и дори не е било в Скопие, а в Битоля, за откриването на български клуб. "Тази снимка с балоните е от единствения път, когато г-жа Йотова е била с мен в Северна Македония. Пред балоните на новия клуб ли спасяваше "националния интерес“? Това е лесно доказуема лъжа", пише Петков.

На второ място той твърди, че Йотова е излъгала, че неговата политическа формация е спряла руския газ и затова се е стигнало до договора с "Боташ". "Истината е, че газът беше спрян от "Газпром", защото отказахме да приемем изнудващото искане на Кремъл България да плаща в рубли в нарушение на договора. А договорът с "Боташ" беше подписан от служебното правителство на президента Радев, при когото тя беше вицепрезидент. Това е един от най-лошите енергийни договори в модерната история на България", пише Кирил Петков. И завършва поста с това, че е възложил на юридически екип да подготви съдебен иск. "Ще се видим в съда, г-жо Йотова! Защото Вашите лъжи бяха грозни, злобни и накърняващи интереса на България", казва Петков.