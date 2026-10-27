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"Възраждане" не дава и глас на Гюров

Костадинов чака Йотова да поиска подкрепа, готов е

Днес, 10:55
БГНЕС

"Андрей Гюров няма да получи нито един глас от „Възраждане”. Категорично се обявяваме против него. 100% нито един наш избирател няма да даде гласа си за Гюров.“ Така лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов коментира предстоящия втори тур на президентските избори на пресконференция в централата на партията.

В същото време Костадинов заяви досущ като лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "Ние непоискана подкрепа за балотажа няма да дадем. Към настоящия момент такава не е пожелана."

Костадинов раздели гласоподавателите на „Възраждане” на три групи. „Едните няма да отидат да гласуват, другите ще отбележат „Не подкрепям никого”, а трети ще дадат гласа си за Йотова“, поясни той. 

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