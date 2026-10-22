"Мяра" даде само 14.5% разлика между Йотова и Гюров

Едно от последните социологически проучвания преди изборите - на "Мяра", също дава стопяване на разликата между Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев. За първия тандем биха гласували 43.4%, а за втория - 28.9%. Данните са от социологическо проучване за Българското национално радио.

Ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10.2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2.9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1.9%. Разликата между Йотова и Гюров се стопява. Това е поредното изследване, което потвърждава тенденцията. В предишното изследване на "Мяра" Йотова водеше с двойно повече на Гюров.

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 39.4%, т.е. предполагаемо малко по-висока спрямо предишни измервания.

2.5% биха избрали "Не подкрепям никого".

"По всичко личи, че президентът, като институция, е важен за българските граждани. За повече от три четвърти от пълнолетното население на страната, личността на президента има съществено значение. Същото се отнася и за фигурата на вицепрезидента, макар и не толкова утвърдително – 57.4%. Мнозинство от 67.8% пък се съгласяват, че правомощията на президентската институция у нас трябва да се разширят. Разбира се, данните вероятно съдържат и известен автоматизъм, но той е също показателен за масовите инстинкти", коментират от "Мяра".

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3.1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.