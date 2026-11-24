Доверието към правителството пада и остава в негативната част на скалата – 36% одобрение срещу 41% неодобрение.

Това показват данните от ново национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено от социолога Добромир Живков.

Изследването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. Проведено е сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.

Живков коментира, че управлението вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. Премиерът също запазва минимално положителен нетен рейтинг – с един процентен пункт повече доверие, отколкото недоверие.

При политическите лидери няма съществени размествания в общата картина. Отчита се по-сериозен спад в доверието към лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Въпреки това премиерът запазва високо ниво на персонално доверие – 38%, макар че то вече е почти изравнено с недоверието.

Ако парламентарните избори се проведат сега, „Прогресивна България“ би получила подкрепата на около една трета от гласуващите. ГЕРБ-СДС е втора политическа сила с 12%, следвана от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ с близки резултати – съответно около 10% и 9,4%.

По думите на Живков трите формации са в рамките на статистическата грешка и при евентуален вот могат да разменят позициите си. „Възраждане“ и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, като остават близо до парламентарната бариера.