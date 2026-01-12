Медия без
Подкрепата за ГЕРБ за първи път падна под 20%

С 84% недоверие Пееевски е "шампион" сред партийните лидери

Днес, 09:19
Добромир Живков коментира нагласите при предсрочен вот за Народно събрание.
За първи път подкрепата за ГЕРБ-СДС се срива под  20 процента. Това показва ново проучване на "Маркет линкс", представено по bTV. С 84% недоверие Делян Пеевски държи черния рекорд сред политическите лидери. ИТН остава извън парламента, ако изборите бяха сега, а БСП-ОЛ е "на косъм".  За ПП-ДБ биха гласували 14.25%. ДПС-Ново начало и "Възраждане" са с почти равни позиции и под 10%, сочи още изследването на нагласите.

"Недоверието на избирателите към партиите, които бяха в управляващата коалиция, е рекордно", коментира Добромир Живков от "Маркет линкс". 

 

27.8% от българите не са решили за кого да гласуват, 10.4% от анкетираните казват, че няма да отидат до урните, а 6% са заявили, че не подкрепят нито една формация.   

Голям процент от тези хора вероятно очакват появата на нова политическа сила, обясни Живков. 

На следващите избори със сигурност ще има по-голяма активност. Колко по-голяма, ще зависи от това дали ще бъде променен изборният кодекс и как, смята социологът. Той припомни, че мнозинството от българите предпочита машинния вот, защото е "застраховка" срещу злоупотребите при хартиения вариант.  Ако бъде възстановено истинското машинно гласуване, това ще повиши доверието към изборите, поясни Добромир Живков. 

Според изследването 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната, като водещи причини са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупция. 

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС". Проведено е сред 1008 лица над 18 г. в страната в периода 18 - 29 декември 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

