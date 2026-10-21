Гюров намалява разликата с Йотова

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с около 17 процентни пункта на двойката Андрей Гюров - Георги Кандев. Това показва социологическо проучване на "Маркет линкс" за бТВ, проведено сред 1006 пълнолетни български граждани в периода между 13 и 19 октомври чрез пряко лично интерво и онлайн анкета.

За Йотова - Вълчев биха гласували 47.3 на сто от избирателите, докато Гюров - Кандев биха подкрепили 30.6 на сто от онези, които ще отидат до урните. Преди това актуалната президентка водеше с около 25% на Гюров. Скъсяването се дължи както на увеличаване на подкрепата за Гюров, така и на известен спад в подкрепата за Йотова (спад от 52% на 47,3%).

На трето място се нарежда кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин, като нея според проучването биха я подкрепили 10.3% от избирателите.

Според "Маркет линкс" избирателната активност ще е около 39%, което би означавало сигурен балотаж заради законовото изискване на първия тур да са гласували поне 50% от имащите право на глас.

"Голямото предизвикателство няма да е да се прогнозира кой ще е първи на първия тур, това е ясно, а каква ще бъде избирателната активност", коментира социологът от "Маркет линкс" Добромир Живков. Той отбеляза също, че подкрепата за "Прогресивна България" продължава да намалява. През юни подкрепата за ПБ в изследванията на "Маркет линкс" е била 47.2%, през юли - 46.8%, през септември - 43.1%.