Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Според Костадинов “Възраждане" е решила вота

Той обаче каза, че много българи са направили избор с усещането за по-малкото зло

01 Ноем. 2026
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов
БГНЕС
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви в изказване, разпространено от пресцентъра на партията, че избирателите на националистите са определили крайния резултат от вота. 

Той казва, че "Възраждане" вече е незаобиколим фактор в българската политика, и който не се съобразява с това, ще губи избори - дори зад него да стои обединения потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации". 

Костадинов обаче изтъква, че много българи са направили избор не от ентусиазъм и доверие, а с усещането, че трябва да предпочетат по-малкото зло. И изтъкна, че когато изборът се свежда до по-малкото зло, то това е тревожен знак за състоянието на демокрацията. 

Костадинов продължава с това, че подкрепата, която Гюров и Кандев  са получили от ГЕРБ и ДПС е знакова. "Тя поставя въпроса доколко политическите разделителни линии, демонстрирани публично през годините, са реални, когато се стигне до решаващия момент. Когато уж непримирими политически противници се оказват от една и съща страна на изборната битка, обществото има право да попита какво ги обединява и в чий интерес се случва това", казва Костадинов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Кандидатът на Румен Радев надделя в Пловдив, Варна и Бургас
02 Ноем. 2026
Гюров отново печели вота на българите в чужбина
02 Ноем. 2026
Йотова е новият президент с 57.566% от гласовете
02 Ноем. 2026
Гюров призова хората да търсят отговорност от държавата
01 Ноем. 2026
След успеха на Йотова премиерът иронизира бъдещи протести
01 Ноем. 2026
Асен Василев се похвали с удвояване на резултата на Гюров
01 Ноем. 2026
От ПБ посъветваха съперниците си да почакат 5 години
01 Ноем. 2026
Илияна Йотова печели балотажа
01 Ноем. 2026
Балотажът леко активизира избирателите в сравнение с първия тур
01 Ноем. 2026
Откриха машинни разписки в чанта на шефа на комисия
01 Ноем. 2026
Борисов гласува с помощ от комисията
01 Ноем. 2026
В Буковлък хората са разочаровани, че не са получили пари, за да гласуват
01 Ноем. 2026
ЦИК предизвика смут с нови инструкции за машинния вот
01 Ноем. 2026
Балотажът в Турция стартира при слаб интерес
01 Ноем. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави